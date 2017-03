Réagissez

Le président du MC Saïda handball, Chebli Saïd, a animé, mardi, une conférence de presse au niveau du CAC, afin de faire part des problèmes financiers auxquels ils sont confrontés et qui ont de sérieuses répercussions sur l’équipe.

Le Mouloudia, en remportant son premier sacré historique (la coupe d’Algérie) la saison passée, est appelé à participer au Championnat arabe à Hammamet (Tunisie), qui se déroulera du 21 au 31 mars. «Le club, dira le président, a besoin dans l’immédiat de 600 millions de cts pour effectuer le déplacement en Tunisie. Nous avons confirmé notre participation. Le wali, comme l’APC, ont promis de nous aider, mais, pour le moment, nous n’avons rien obtenu et le 21 mars pointe déjà son nez.

Le MCS a connu de très grandes difficultés financières, l’APC est à féliciter pour la subvention qui nous a été accordée, mais comme on était très endettés, on n’a pas pu cette année vivoter. Notre objectif était la 4e place, mais les manœuvres lors des compétitions sportives ont fait que le club s’est retrouvé en 5e position, jouant le play-down avec la 1re place, les clubs qui sont en play-down ont tous effectué des stages à l’étranger. Le Mouloudia est le seul club d’Algérie qui, faute moyens financiers, n’a pu bénéficier d’un stage de formation à l’étranger, comme le GSP. Saïda est une école de formation, nous avons 100% de nos joueurs qui sont du cru».

Pour Abdelkrim, entraîneur de l’équipe senior, «c’est comme le scénario de 2008, quand on a été finalistes de la Coupe d’Afrique, qui a eu lieu au Maroc, on a joué le play-down la saison écoulée ici à Saïda, les responsables n’aiment pas la réussite du sport, car les clubs vont demander de l’argent pour leurs déplacements et pour le matériel pédagogique, depuis 10 ans, on n’a pas fait une préparation d’avant-saison, les moyens pédagogiques n’existent pas pour un club évoluant en Excellence, ça fait 14 ans que j’entraîne le club, après 2008, on commence avec les dettes, on termine avec les dettes. Selon mon expérience, le Mouloudia s’éteindra au plus tard la saison prochaine à ce rythme-là.

Comment expliquer, qu’un club qui a remporté la coupe d’Algérie avec un minimum d’argent, se retrouve délaissé, avec des joueurs qui n’ont pas perçu leurs indemnités depuis 7 mois ? Si on avait les moyens, on jouerait les premiers rôles. Le sport à Saïda, cette année, ça va être la catastrophe, à cause du financement très insuffisant de l’APC et de la wilaya».