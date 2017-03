Le Mouloudia assure l’essentiel

Réagissez

Le Mouloudia d’Alger s’est imposé, avant-hier soir au stade du 5 Juillet (Alger), face au FC Renaissance (RD Congo) sur le score de deux buts à zéro lors du match des 16es de finale aller de la Coupe de la CAF.

Un résultat qui permet aux Mouloudéens de se déplacer dans trois jours au Congo avec un moral au beau fixe. Même si, a priori, le MCA a toutes les chances d’accéder au prochain tour, les joueurs doivent faire néanmoins montre de prudence.

Le moindre relâchement pourrait leur coûter cher. Il faut dire qu’avant-hier, les poulains du coach Kamel Mouassa avaient mal débuté la partie avec beaucoup de ratages et un défaut flagrant de concentration. La première mi-temps s’était terminée d’ailleurs sur le score de zéro partout. En deuxième mi-temps, Hachoud et ses coéquipiers ont été plus entreprenants. A la 57e minute, suite à un corner exécuté par Aouadj, le même joueur avait réussi à mettre le ballon au fond des files de l’adversaire. Une dizaine de minutes plus tard, sur un centre de Hachoud, Derardja avait réussi à inscrire un autre but, mais l’arbitre de touche avait brandi son drapeau pour signaler une position de hors jeu. Finalement, le deuxième but du Mouloudia est venu à la 81e minute lorsque Bouhenna, de la tête, et suite à un corner aussi, double la mise.

L’entraîneur, Kamel Mouassa, avait estimé à la fin de la rencontre que ce résultat est «bon» dans la mesure où il préserve les chances de qualification du MCA pour le prochain tour. Le coach, qui avait également évoqué l’absence de quelques éléments, avait reconnu qu’en première mi-temps les joueurs étaient «mal concentrés». Néanmoins, ils ont eu une «bonne réaction» lors de la deuxième partie du jeu. Il faut signaler, en dernier lieu, que le match retour est prévu vendredi au stade des Martyrs de Kinshasa, à partir de 15h30.