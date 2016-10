Réagissez

Mahieddine Khalef reste un témoin et observateur averti du football continental qu’il suit depuis des décennies.

Son éclairage sur la rencontre Algérie - Cameroun offre des clefs pour l’analyse de cet important rendez-vous qui ouvre la course, dans le groupe B, pour la qualification à la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018.

M. Khalef, que vous inspire cette belle affiche ?

Effectivement, c’est une très belle affiche. La meilleure sans doute de la 3e phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les deux sélections sont, avec la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria un cran au-dessus des autres sélections africaines. En plus, il y a un passé et une riche histoire entre les deux sélections. Elles se sont croisées en de multiples occasions qui ont toujours donné lieu à de grands matchs. C’est vrai, l’Algérie n’a jamais battu le Cameroun en match officiel, mais je crois que le moment du changement est arrivé. La loi des séries s’achève un jour et celui-ci est arrivé. L’équipe nationale a remporté tous ses matchs à Blida. Le Cameroun lui aussi va connaître le même sort que celui des autres adversaires des verts qui ont évolué à Blida.



Quelle comparaison faites-vous entre le passé et le présent ?

Jadis, le Cameroun possédait des joueurs au talent immense sans remonter à Abega, Nkono, Milla… qui faisaient la différence sur les terrains africains. Pourtant, l’équipe nationale du Cameroun faisait toujours face à des problèmes que tout le monde connaît. Mais sur le terrain, les joueurs se transcendaient, faisaient abstraction de tout pour gagner. Aujourd’hui, la situation a évolué en faveur de l’Algérie qui a su mettre en place, grâce à la FAF et son président Mohamed Raouraoua, une stratégie résolument tournée vers la professionnalisation de tout ce qui touche à la vie de l’équipe nationale. Les résultats ont suivi. Aujourd’hui, les sélections africaines nous envient. Mieux encore, des joueurs de talent sont sélectionnés avec, au bout, les résultats que tout le monde connaît. La roue a tourné en notre faveur.



Sur quels aspects va se jouer le match ?

Les deux équipes sont proches l’une de l’autre. C’est dans l’approche que cela va peut-être se jouer. L’équipe qui exploitera au mieux les faiblesses et lacunes de l’adversaire sera la mieux placée pour réaliser un bon résultat. L’aspect tactique sera, à mon humble avis, déterminant. Si les Verts prennent le match en main, ne laissent pas l’initiative à l’adversaire et ne souffrent pas trop de l’incertitude qui entoure le problème de l’axe central, je crois que la victoire nous ouvrira les bras. Ne pas laisser d’espaces à l’adversaire, attaquer très haut, ne pas trop porter le ballon, jouer vite sont, je crois, les conditions du succès. Il ne faut surtout pas lui laisser l’initiative du jeu. Il prendrait confiance et nous poserait des problèmes.



Le football africain a beaucoup évolué ces dernières années...

Son évolution est normale et est dictée par le niveau de formation des joueurs et surtout leur talent. Par le passé, le football africain se scindait en deux blocs. Celui basé sur la technique représenté par l’Algérie, les sélections maghrébines, le Ghana et le Cameroun et celui où le physique prédominait à l’instar des pays anglophones. Aujourd’hui, ces différences se sont estompées. A présent, toutes les sélections allient la technique, le physique, en plus de l’aspect tactique qui est mieux maîtrisé. Les lacunes et faiblesses se sont progressivement estompées pour laisser place à un football plus réfléchi et surtout sans grandes faiblesses.



Beaucoup d’observateurs estiment que le Cameroun a les moyens de rivaliser avec les plus grandes équipes du monde. Pourquoi n’y arrive-t-il pas encore ?

Je crois que c’est lié à l’organisation, à la stratégie et aux moyens mis à la disposition des footballeurs camerounais. Le jour où tous ces problèmes seront réglés, le Cameroun pourra nourrir l’espoir de jouer dans la cour des grands.



Le match de demain sera-t-il de qualité ou au contraire l’enjeu primera-t-il sur le jeu ?

Pour les deux équipes, l’impératif sera d’abord de ne pas perdre. Les calculs seront de mise, mais ils n’empêcheront pas, je crois, les joueurs de se donner à fond. C’est une très belle affiche avec deux grandes équipes truffées de part et d’autre de joueurs qui font le bonheur de nombre de grands clubs européens. Je souhaite une belle victoire de l’Algérie.