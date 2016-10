Réagissez

Les Crabes doivent confirmer à Tizi Ouzou

Les Crabes du MO Béjaïa ont repris le chemin des entraînements mardi au stade de l’UMA pour préparer le derby kabyle face à la JSK comptant pour la septième journée du championnat de Ligue 1.

Une rencontre qui s’annonce importante pour les deux équipes où aucun faux pas n’est désormais permis si les Béjaouis veulent améliorer leur classement et de prendre un ascendant psychologique pour la finale de la Coupe de la CAF, prévue le 29 octobre prochain. La séance de la reprise s’est effectuée dans de bonnes conditions avec le programme mis en place par le coach Sendjak puisque ce dernier mise sur une bonne réaction et un meilleur résultat possible pour confirmer le dernier succès arraché devant le CRB.

Les joueurs affichent une grande détermination à réaliser une bonne performance. Le staff technique profite des séances d’entraînement que l’équipe effectue actuellement pour procéder aux derniers réglages et trouver les mécanismes nécessaires pour contrer cette équipe de la JSK confrontée à une situation délicate. Cependant, l’effectif du MOB sera amoindri par l’absence de trois joueurs pour blessures, à savoir Bencherifa, Messaâdia et Yesli qui sont en convalescence, tandis que le portier Rahmani sera de retour et retrouvera sa place de titulaire dans les bois.

Les Crabes se rendront aujourd’hui à Tizi Ouzou où ils seront hébergés dans un hôtel de la ville. La délégation qui se rendra au Congo sera composée de 33 membres dont 19 joueurs, avec notamment la présence du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj qui sera du voyage. L’AG des actionnaires, qui a été reportée dans un premier temps faute du quorum, était reprogrammée pour hier (jeudi) alors que le président Attia compte verser la prime du match nul arraché face au CSC, estimée à 10 millions de centimes pour chaque joueur afin de motiver davantage le groupe face à la JSK.