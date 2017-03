Réagissez

Nous avons appris dans les milieux proches du sport que le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) est en train d’étudier toutes les requêtes de plusieurs ligues de wilaya de volley-ball, que sont les Ligues de Tlemcen, Boumerdès, Ouragla, Skikda, Sid Bel Abbès et Laghouat, dont les responsables ont été interdits d’accès et de participer aux travaux de l’assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) du 23 février dernier, avec comme alibi «un volume d’activité très réduit».

Il est rappelé que ces dernières (ligues) ont protesté vivement en remettant des documents (agréments) et leurs doléances aux représentants du MJS : Djamel Bensid, Lynda Mekacher et Ahlem Benamara qui avaient assisté à cette AGO, afin que la tutelle intervienne auprès de la FAVB et pour les rétablir dans leurs droits en qualité de ligue membre de l’AG, à l’instar d’une quinzaine de ligues de volley-ball reconnues par la Fédération.

Les contestataires espèrent ainsi l’intervention du MJS pour rétablir les ligues de wilaya exclues dans leurs droits, avant l’AG élective de la FAVB, prévue le 9 de ce mois, à Chéraga.