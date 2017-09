Le MCA met le cap sur le match retour

Réagissez

Rassuré après la belle prestation fournie, samedi dernier, face au Club Africain et la petite avance au score (1-0) décrochée en match aller des quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine (CAF), le Mouloudia d’Alger a mis le cap depuis hier sur le match retour, en entamant la préparation du déplacement de Tunis et la préparation de la joute retour face aux Tunisois, programmée pour rappel dimanche prochain (19h), au stade Radès de Tunis. Bénéficiant d’une journée de repos dimanche, et reprenant le travail lundi matin, ce n’est qu’hier, au niveau du centre de l’Ecole d’hôtellerie d’Ain Benian que les capés du coach Bernard Casoni ont attaqué effectivement la préparation de ce choc face au CA. Avec un effectif au complet, exception faite des éléments écartés depuis le début de la saison, les Algérois s’envoleront demain en fin d’après-midi, à destination de Tunis pour prendre leurs quartiers à l’hôtel Carthage Thalasso de Gammarth, dans la banlieue nord de la capitale tunisienne, soit 72 heures avant le quart de finale face au Club Africain.

Un planning qui évitera donc à Abderrahmane Hachoud la fatigue de ce court voyage et surtout une adaptation rapide, avant de croiser le fer à nouveau avec les Tunisiens. Des Algérois qui auront donc le loisir de s’entraîner deux jours durant à Tunis, même s’ils ne pourront fouler la pelouse du stade Radès qu’une seule fois et 48 heures avant le match, puisque la traditionnelle séance d’entraînement d’avant-match sera effectuée vendredi, à l’heure de la rencontre, étant donné que l’ES Tunis, l’un des représentants de la Tunisie en Ligue des champions disputera son match retour des quarts de finale, samedi soir, au stade de Radès.

A noter enfin, qu’au moment où le Mouloudia débarquera demain à Tunis, son adversaire du jour, le Club Africain, a choisi de fuir la capitale et la pression de ses supporters, en s’installant depuis lundi soir à Sousse pour un stage bloqué d’avant-match.