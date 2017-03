Réagissez

Après la déception du derby, les Mouloudéens se...

C’est aujourd’hui, à Aïn Benian, que le MC Alger reprendra les entrainements avec la préparation du match aller des 16es de finale de la Coupe de la CAF, prévu ce vendredi, au stade du 5 Juillet, à Alger, face au FC Renaissance (RD Congo).

Après le derby de samedi dernier, face à l’USM Alger (2 – 2), le staff technique du club avait accordé aux joueurs une journée de repos pour récupérer des énormes efforts fournis. Le prochain match des Mouloudéens est primordial dans la mesure où l’équipe espère aller le plus loin possible dans la compétition africaine.

Avant-hier, lors d’une réunion avec les joueurs, le directeur général, Omar Ghrib, avait insisté sur la nécessité de son équipe à remporter le match aller sur un score large, avant d’aborder le match retour, qui se jouera une semaine plus tard à Kinshasa, dans la sérénité. Côté effectif, les trois joueurs convoqués en équipe nationale A’, à savoir Nekkache, Mansouri et Chita, devront rejoindre le groupe dès demain. Par contre, Mohamed Seguer et Hadj Bouguèche ont raté la séance de décrassage d’avant-hier à cause de blessure.

Néanmoins, cela ne va probablement pas les empêcher de prendre part à cette rencontre africaine. Le club congolais devra rallier Alger, aujourd’hui. Il faut rappeler que cette rencontre sera arbitrée par un trio du Liberia. Il s’agit de Isaac T Z Montgomery, qui sera assisté de Abraham Boye Fahbulleh et Sekou Kanneh jr. S.

Le MCA s’envolera par la suite en direction de Kinshasa le 15 mars, à bord d’un vol spécial d’Air Algérie. Le match retour est prévu deux jours plus tard (17 mars) au stade des Martyrs de la capitale congolaise. A noter que lors du tour préliminaire, le Mouloudia avait arraché sa qualification aux dépens du club ghanéen de Bechem United. A l’aller, au Ghana, les Mouloudéens s’étaient inclinés sur le score de deux buts à un, avant de s’imposer lors du match retour par quatre buts à un.