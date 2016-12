Le MC Saïda sur une bonne dynamique

Réagissez

Pour la dernière journée de championnat de football de Ligue 2 Mobilis, le club fétiche de la ville des Eaux, en l’occurrence le MC Saïda, recevra, au stade du 13 Avril 1958, son homologue, la redoutable équipe de l’ASM Oran, d’autant plus qu’il s’agit d’un match derby.

L’entraîneur, Rahmouni, a entamé un travail psychologique, hier, pour motiver ses poulains à être concentrés, combatifs et surtout à ne pas sous-estimer l’adversaire. Le Mouloudia doit remporter le match pour glaner les trois points. Les supporters, qui étaient un peu hésitants, commencent à retrouver confiance en leur équipe, qui arrive à gagner avec l’art et la manière et même en déplacement. Le MC Saïda est classé 8e, avec 20 points, devancé par le Paradou AC, en tête de classement, avec 31 points, suivi de l’USM Blida, avec 26 points, et la JSM Béjaïa, avec 24 points.

Pour le président du MC Saïda, Bensaâdi Mohamed, «les joueurs sont dans de bonnes conditions, le moral est au beau fixe, la pelouse du stade est en bon état. Les protégés de Rahmouni ont touché la prime du match (10 millions de cts) joué et gagné à l’extérieur face à la JSM Béjaïa. Les joueurs, après 7 mois sans salaire, ont été régularisés et ont touché trois mois de salaire et plus, ce qui, en principe, doit les motiver davantage pour gagner le match piège, celui de l’ASM Oran. Tout fonctionne à merveille au Mouloudia, notre principale préoccupation et notre souci majeur, c’est le problème financier. Nous attendons avec impatience que l’APW, le fonds de wilaya et les entreprises viennent à la rescousse du Mouloudia.

La seule entreprise qui nous a toujours aidés est la cimenterie de Hassasna, à hauteur de 300 millions de cts. Les supporters doivent venir en masse pour soutenir leur équipe et payer leur ticket d’entrée». Et d’ajouter : «Si on gagne le match de l’ASMO, qui est très important, on pourra jouer l’accession. La saison écoulée, on était durant la phase aller avec 14 points et avec la détermination et le travail, on a réussi à assurer notre maintien. A la fin de la phase aller, on fera une évaluation. L’entraîneur décidera, suivant les besoins, de libérer certains joueurs peu performants et va en recruter d’autres plus vivaces pour apporter un plus à l’équipe.»