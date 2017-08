Le MC Alger sera domicilié à Bologhine

Réagissez

Aucun club de la Ligue 1 ne sera domicilié au stade du 5 Juillet d’Alger qui sera consacré seulement pour les derbies algérois et les rencontres des compétitions africaines.

C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, en marge de la visite qu’il a rendue à l’équipe nationale de boxe. Et si le MJS s’«immisce» dans les prérogatives de la Ligue de football professionnel (LFP) pour ce qui est de la programmation, c’est parce que l’Office du complexe olympique (OCO) est sous sa tutelle. D’autant plus qu’une polémique a éclaté ces derniers jours au sujet des travaux d’entretien entrepris récemment. En effet, la Ligue a programmé dans un premier temps le derby USM Alger-Paradou AC, de la première journée du championnat, prévu ce week-end, au stade du 5 Juillet. Mais les responsables de ce dernier lui ont adressé un courrier pour leur signaler que l’entretien de la pelouse, qui, faut-il le signaler s’est dégradée depuis le début des grandes chaleurs, nécessite quelques semaines encore.

De fait, la LFP a délocalisé cette rencontre vers le stade Omar Hamadi de Bologhine. Ould Ali a affirmé, dans le même ordre, que les trois clubs algérois, MC Alger, USM Alger et Paradou AC, recevront leurs adversaires dans ce stade. Le hasard du calendrier a voulu qu’il n’y a pas plus de deux de ces clubs qui évolueront à domicile durant la même journée. Ce qui veut dire que ça ne posera pas de problème en termes de programmation. En tout cas, cette décision n’a pas été appréciée par les dirigeants mouloudéens qui insistent pour avoir le stade du 5 Juillet. Le directeur général du club, Kamel Kaci-Saïd, a affirmé à maintes reprises que la direction du stade de Bologhine leur a refusé la domiciliation. Lors de la deuxième journée du championnat, prévue durant le week-end du 8 et 9 septembre, le Mouloudia accueillera l’ES Sétif. A moins d’un rebondissement, le MCA recevra son adversaire à Bologhine.