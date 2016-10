Le match Mekhadma - Beni Thour arrêté

Réagissez

Le derby MC Mekhadma - CR Beni Thour (groupe Centre), disputé vendredi après-midi à l’OPOW de Ouargla pour le compte de la 4e journée du championnat national amateur, a été arrêté par l’arbitre.

Alors que les visiteurs menaient au score par 1 à 0, l’arbitre siffle un penalty contesté par les joueurs et supporters de Beni Thour en faveur des locaux, à 4 minutes de la fin de la partie. Des fans du CRBT sont alors descendus sur la pelouse, ce qui a poussé l’arbitre à arrêter la partie. Les supporters du club mis en cause espèrent que le résultat du match sera homologué vu qu’il ne restait que 4 minutes à jouer quand l’arbitre a décidé de mettre fin à la rencontre. Un scénario qui a peu de chances d’aboutir si l’on suppose que l’homme en noir a signalé que ce sont bel et bien des supporters de Beni Thour qui ont envahi le terrain.

La Commission de discipline a tenté de donner l’exemple à l’occasion de la précédente journée en prononçant de lourdes sanctions. Si lors des deux premières journées les clubs dont les supporters ont jeté de projectiles ou des fumigènes sur le terrain ont écopé seulement d’amendes et d’avertissements, à l’occasion de la troisième journée il y a eu trois sanctions de huis clos prononcées par la Commission lors de sa réunion du 27 septembre. Les clubs concernés sont l’USM Annaba (groupe Est), JS Djijel (Centre) et SKAF Khemis (Ouest) «pour jets de projectiles sur le terrain sans dommages physiques par leurs supporters en fin de partie».