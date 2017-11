Le match face à la Centrafrique décalé à 20h30

Réagissez

Le match amical entre l’Algérie et la République centrafricaine, prévu le 14 novembre au stade du 5 Juillet à 19h30, a été décalé d’une heure, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Ce changement qui a été décidé avec l’accord de la Fédération de la Centrafrique, est dû à la demande de la télévision pour sa retransmission. Ainsi le match aura lieu le même jour à 20h30. Il sera dirigé par un trio d’arbitres tunisiens. Cette rencontre sera la deuxième pour le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, après celle prévue quatre jours auparavant à Constantine face au Nigeria, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Un match sans enjeu pour les Verts, déjà éliminés du Mondial, qui s’annonce important pour l’entraîneur Madjer et son staff technique afin de donner leur chance à certains joueurs et préparer les prochaines échéances sous les meilleurs auspices. En prévision de ces deux rencontres, le sélectionneur national a convoqué 23 joueurs dont la majorité sont des locaux. La défection de Youcef Attal et Faouzi Ghoulam a contraint Madjer à faire appel à deux joueurs du cru pour les remplacer. Il s’agit de Chamseddine Nessakh (ESS) et Islam Arouss (PAC).

Dans une déclaration à la Radio nationale, le nouveau patron des Verts a justifié ce choix par l’urgence des deux sorties de l’EN : «Il y a urgence avec ces deux matchs qui interviennent moins d’un mois après notre arrivée en sélection. Nous avons fait appel aux joueurs les plus en forme du moment, tels que Nessakh, Ferhani, Ziti et Djabou ou encore Cadamuro, qui reste un joueur polyvalent.» Un argument qui n’a pas été appliqué pour Sofiane Feghouli, auteur de belles performances avec Galatasaray (Turquie) depuis le début de saison. Sans donner de raison sur sa mise à l’écart, Madjer écarte tout différend avec le joueur : «Contrairement à ce qui a été rapporté, je n’ai aucun problème avec Feghouli.

Ce n’est pas à cause de ses déclarations que je ne l’ai pas convoqué. Ses déclarations à la presse n’engagent que lui. La porte de la sélection reste ouverte à tout le monde», a-t-il ajouté. Idem pour le portier M’bolhi qui n’est pas convoqué pour les deux prochains matchs des Verts. «Je veux donner leur chance à d’autres portiers comme Chaouchi et Rahmani», a-t-il expliqué à la Radio nationale. «M’bolhi est le capitaine de l’équipe nationale, cela aurait été un manque de respect à son égard de le laisser sur le banc de touche. J’ai fait un choix en concertation avec mon staff technique afin de voir les autres portiers durant ces deux matches», a expliqué Madjer. Concernant le défenseur Carl Medjani qui avait annoncé sa retraite internationale, Madjer affirme avoir réussi à convaincre le joueur de poursuivre son aventure avec les Verts au moins jusqu’à la CAN-2019, c’est ce qui explique sa convocation pour les deux matchs face au Nigeria et à la Centrafrique.