«Le match face à l’ASO n’est pas décisif»

La JSM Béjaïa qui a concédé sa première défaite de la saison à Ain M’lila le week-end dernier, abordera la suite du championnat avec un match difficile, ce week-end, en accueillant l’ASO Chlef.

A cet effet, les poulains du coach Mounir Zeghdoud ont repris les entraînements avant-hier pour préparer ce rendez-vous et espérer se racheter et remonter sur le podium.

Le coach Mounir Zeghdoud que nous avons abordé à la fin de la séance de la reprise a tenu à déclarer : «Nous allons disputer un match important devant l’ASO Chlef. Un match qui a son importance, où nous serons dans l’obligation de nous racheter afin de reprendre confiance et aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Certes, la défaite concédée face à l’ASAM est amère, car on ne méritait pas de perdre, mais je crois que cela ne va pas influer sur notre rendement. Les joueurs sont concentrés sur ce match qui s’annonce important mais pas décisif, du moment que nous ne sommes qu’en début de la saison. Nous tâcherons de corriger nos erreurs et de trouver des solutions pour livrer un meilleur rendement et empocher le maximum de points en cette phase aller». Pour ce match face à l’ASO Chlef, le staff technique de la JSMB devrait récupérer deux joueurs, à savoir Belgherbi, qui a réintégré le groupe avant-hier, et Benmansour, qui a purgé sa suspension d’un match.