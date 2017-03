Réagissez

Les Béjaouis s’apprêtent à disputer un match difficile et capital ce week-end à l’occasion de la réception, samedi de l’ASO Chlef pour le compte de la 23e journée du championnat de ligue 2. De ce fait, ils ont repris le travail depuis lundi dernier avec un programme mis en place par le coach Younes Ifticène, appelé à trouver la meilleure formule pour espérer enchaîner avec un autre résultat positif à domicile. Accosté en marge de la séance d’entraînement d’hier mardi, le technicien dira : «Tous les matches qui restent sont importants, car,on n’a pas le droit de céder des points. Pour ce qui concerne le match face à l’ASO Chlef, je crois qu’on n’aura pas le droit à l’erreur, on doit récolter le maximum de points pour rester sur le podium et accroître nos chances de décrocher notre ticket en Ligue 1 ». Pour ce qui est de ses retrouvailles avec son ex-équipe, le coach Younès Ifticène tient à préciser que «la prochaine rencontre face à l’ASO est importante, mais n’est pas spéciale pour moi. J’ai déjà tourné la page. Je me concentre sur mon équipe. Je la prépare pour qu’elle soit à la hauteur des attentes avec comme objectif l’accession». Par ailleurs, la direction compte jouer la carte de la motivation en promettant une forte prime en cas de succès.