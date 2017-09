Le marathon des Dunes de retour

Réagissez

Après une absence de quatre années, le marathon des Dunes est de retour avec une nouvelle formule et avec de meilleures conditions organisationnelles. Le promoteur Pro Organisation (ex-Sport Events), en partenariat avec la Fédération nationale du sport pour tous, prévoit la tenue de la 14e édition de cet événement dans la wilaya de Ghardaïa. Placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports avec le soutien du wali de Ghardïa, cette manifestation se déroulera durant une semaine à Ghardaïa, El Atteuf et Metlili du 26 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Pour cette édition, pas moins de 300 athlètes sont attendus, dont 50 étrangers avec une représentation d’au moins 10 nations. Trois étapes de 10 km sont prévues chaque jour dans le programme technique avec une journée de repos. Au menu de cette manifestation, il est envisagé des visites touristiques guidées dans la région et des soirées musicales. Un réveillon à l’occasion du jour de l’An est prévu pour les participants au niveau d’une palmeraie. L’hébergement sera à l’hôtel Djanoub. Les inscriptions pourront s’effectuer directement sur le site de cet événement. (www.marathondesdunes.com).