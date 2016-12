Réagissez

Quatrième défaite des Rouge et Noir cette saison

Le leader usmiste est finalement revenu bredouille de son déplacement à l’ouest du pays, où il a été battu, hier, par l’USM Bel Abbès sur le score de 2 buts à 1.

Balagh avait ouvert la marque pour la formation de la Mekerra à la 7e minute de jeu, avant que Kourbia ne double la mise à la 33e minute de jeu. Andria avait réduit le score à la 89e minute de jeu pour les visiteurs. L’USMA conserve toutefois sa première place du classement avec 23 points. Par contre, l’USM Bel Abbès améliore ainsi sa place au classement avec un total de 18 points. La treizième journée du championnat de la Ligue 1 se poursuivra cet après-midi avec trois rencontres au programme.

Mais c’est incontestablement le derby algérois entre l’USM El Harrach et le CR Belouizdad qui retiendra l’attention des puristes. Les deux formations semblent avoir laissé les moments difficiles derrière elles. Pourtant, elles devront confirmer leurs derniers résultats. Les coéquipiers de Harrag aimeraient bien enchaîner avec un cinquième bon résultat positif après trois rencontres sans défaite en championnat et une qualification en coupe d’Algérie.

Le Chabab est lui aussi sur une bonne dynamique avec un nul et une victoire dans les derbies algérois contre le NAHD (1-1) et le MCA (1-0) en plus d’un ticket pour les 16es de finale de la coupe acquise devant l’AS Bordj Ghedir. Le match s’annonce équilibré entre deux formations qui se connaissent bien. L’USMH comme le CRB visent la victoire, car respectivement avec 13 et 12 points, même un nul ne serait pas perçu comme un bon résultat. Le match ES Sétif- MO Béjaïa ne sera pas moins important.

Les Sétifiens misent sur un succès afin de retrouver la confiance qu’ils ont perdue à la suite de deux défaites de suite respectivement face à l’USM El Harrach (0-1) et la JS Souara (1-2). La situation est plus compliquée chez les Mobistes avec une très mauvaise série en championnat, en plus d’une élimination en coupe d’Algérie dès le premier tour face au NA Hussein Dey (0-1). L’urgence pour le nouveau patron de la barre technique du MOB est de réussir un premier résultat positif afin de mettre fin à la spirale des mauvais résultats et aussi quitter la dernière place du classement. Le dernier match de la journée opposera au stade de Bologhine le MC Alger au RC Relizane.

Les Mouloudéens veulent absolument gagner afin d’effacer le dernier revers face au CRB en championnat. Les coéquipiers de Nekkache devront faire attention à leur adversaire, surtout qu’ils ne sont jamais à l’aise sur la pelouse du stade Omar Hamadi. Leur adversaire du Rapid tentera de profiter du huis clos afin de réussir un résultat positif et confirmer son bel redressement amorcé depuis plusieurs journées. Quatre autres matches auront lieu demain avec au menu un intéressant JS Kabylie - O Médéa.