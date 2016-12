Réagissez

Le nom du Ballon d’or France Football 2016 sera connu aujourd’hui, à l’occasion d’une soirée spéciale retransmise par la chaîne l’Equipe 21. La cérémonie débutera à 17h30 et s’achèvera à minuit. Le nom du lauréat sera dévoilé à 20h.

Le Ballon d’or France Football est la récompense attribuée au meilleur joueur de football de l’année. Le trophée a vu le jour en 1956 et a été décerné au légendaire footballeur anglais Stanley Matthews qui portait les couleurs de Blackpool. Il a été sacré meilleur footballeur de l’année à l’âge de 41 ans. Il a porté le maillot de l’Angleterre pour la dernière fois en 1957, à l’âge de 42 ans.

Depuis 2008, on assiste à un mano-mano Messi-Ronaldo qui, à eux deux, ont trusté le titre de meilleur footballeur de l’année. L’Argentin Lionel Messi a été cinq fois Ballon d’or, dont quatre fois consécutivement (2009-2010-2011-2012) sous les couleurs du même club (FC Barcelone). Le Portugais le talonne avec trois trophées (2008-2013-2014), une fois sous les couleurs de Manchester United et deux fois avec le Real Madrid. Après la parenthèse 2010- 2016 du partenariat FIFA-France Football, non reconduit à partir de septembre dernier, France Football a récupéré son bijou de famille. Le vote 2016 a été confié à un jury de journalistes internationaux dont un Algérien (l’auteur de ces lignes). Un vote sans surprise ? Réponse ce soir à 20h.