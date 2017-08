Le Krav Maga arrive en Algérie

Réagissez

Le Krav Maga, sport de combat, à la mode en Europe et aux Etats-Unis, arrive en Algérie, quoique timidement. C’est grâce à l’action de Saïd

Benayeche, un Franco-Algérien, que ce style de self-défense fait son apparition dans certaines salles de sport en Algérie.

Réservé au monde militaire et de sécurité en France et aux USA pendant longtemps, le Krav Maga se démocratise dans ces deux pays, où il est très à la mode actuellement, notamment dans les milieux professionnel et féminin, et commence à faire son petit bonhomme de chemin chez nous. Exerçant une douzaine de styles différents, dont le karaté, le judo, le ju jitsu et la boxe thaïlandaise, Saïd Benayeche, l’un des rares spécialistes en Krav Maga dans l’Hexagone, compte introduire ce sport en Algérie à travers l’organisation de stages de courte durée au profit des clubs algériens de sports de combat. Rencontré à Mila, où il passe ses vacances d’été, Saïd nous confie avoir déjà organisé trois stages sur les techniques du Krav Maga en Algérie, dont deux à Mila et un à Constantine.

«Mon objectif est de développer la self- défense moderne en Algérie, je constate que les Algériens s’entraînent toujours sur des styles anciens, archaïques et pas toujours pratiques en réalité. Lors des trois stages que j’ai donnés dans des clubs de karaté ici, j’ai pu voir que nos sportifs assimilent vite et c’est très encourageant», affirme-t-il. Titulaire d’un diplôme d’Etat en protection rapprochée de l’université de Wingate (USA), instructeur de self- défense à l’Ecole nationale de police de Nîmes et formateur pour l’armée de terre, au 92e régiment d’infanterie à Clermont-Ferrand, entre autres, il nous a exprimé toute sa disposition à participer, et à titre bénévole, au développement de ce sport en Algérie.

«Le Krav Maga est un sport de combat qui fait la synthèse de plusieurs styles d’arts martiaux. Il était exclusivement pratiqué par les armées des USA et de France, avant de se démocratiser, ces dernières années. Il est beaucoup plus efficace que les sports de combat traditionnels, car même si on est sous stress ou jeté au sol ou attaqué par surprise, on trouvera toujours la riposte fatale pour désarmer l’agresseur», explique-t-il. Concernant ses objectifs, il dira : «Mon but est de contribuer au développement de ce sport en Algérie, mon pays d’origine, de permettre aux athlètes algériens d’accéder aux techniques modernes de self-défense pour les mettre au même niveau que les Européens. Je le ferai sans aucune contrepartie, pour peu que je trouve l’occasion pour le réaliser.»