Le GSP domine l’épreuve du contre-la-montre

C’est le Groupement sportif des pétroliers (GSP) qui a dominé, avant-hier, à Biskra, l’épreuve du contre-la-montre (par équipe), du championnat arabe des clubs champions de cyclisme. Le club algérien a parcouru la distance de 53,6km en 1h 6mn 53’. Il a été suivi par le club Emirati Ennasr qui a réalisé un temps de 1h 9mn 7’, et du club de la Banque tunisienne de l’habitat, troisième donc, qui a fait 1h10mn13’. Le GSP était composé des quatre cyclistes, Azzeddine Laâkab, Abdellah Benyoucef, Abderrahmane Mehdi Hamza et Yacine Hamza.

Ces championnats arabes devront prendre fin demain, dernier jour de la compétition, avec l’épreuve sur route. 85 cyclistes, venus de 6 pays, ont pris part à cette compétition de ce vendredi.

En plus de l’Algérie, il y avait la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis et I’Irak.