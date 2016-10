Réagissez

Le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, a rendu visite hier à Ahcène Lalmas.

Celui qu’un sondage effectué en 1999 par le journal sportif Echibek auprès d’entraîneurs, joueurs, dirigeants, journalistes... avait désigné comme meilleur joueur algérien du siècle, a traversé une période difficile à cause de la maladie, mais il se rétablit peu à peu. Il vient de rentrer de France où il était hospitalisé pour une rééducation dans un centre spécialisé. Cet immense joueur au talent incontestable a réalisé une très grande carrière sous les couleurs du grand CR Belouizdad et de l’équipe nationale.

Il aurait pu connaître un meilleur et plus grand destin si, à son époque, le football avait bénéficié de grands moyens. Le général-major Abdelghani Hamel a tenu à s’enquérir personnellement de l’état de santé de Ahcène Lalmas qui, rappelons-le, était officier à la Sûreté nationale. Celui que le défunt Lucien Leduc, ex-sélectionneur de l’équipe nationale au milieu des années 1960 avait choisi comme patron des Verts, suit avec intérêt les rencontres de l’équipe nationale et a gardé le contact avec d’anciens coéquipiers au CRB et en équipe nationale.