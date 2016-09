Réagissez

Trois rencontres comptant pour les matches avancés de la 6e journée de la Ligue 1 auront lieu cet après-midi avec en tête d’affiche DRB Tadjenanet-CR Belouizdad.

Ces deux formations ont la particularité d’avoir essuyé la semaine dernière une défaite réspectivement face au CS Constantine et l’USM Alger. Les hommes de Liamine Bougherara veulent tourner la page du revers subi à Constantine sur le score de 4 buts à 2 en visant les trois points face au Chabab. Ce dernier n’est guère mieux loti avec 4 points récoltés en 4 matches. Les coéquipiers de Derrag sont même condamnés à réussir un bon résultat afin de ne pas être aspirés vers le bas du classement.

Ayant essuyé leur premier revers de la saison devant le MC Alger, les Oranais du MCO vont tout faire pour se racheter devant l’USM Harrach. Cette dernière n’a toujours pas gagné le moindre match, mais elle a réussi à accrocher l’USM Bel Abbès et la JS Kabylie en déplacement. C’est dire que la mission des Rouge et Blanc ne sera pas une mince affaire. Le dernier match de cette journée aura pour théâtre le stade du 20 Août 1955 avec l’affiche NA Hussein Dey-CA Batna. Les Nahdistes veulent une première victoire à domicile après s’être imposés dans le derby face au MCA. Mais les Cabistes viennent avec des ambitions, surtout après une victoire face à l’USM Harrach (1-0) et un nul devant la JSK à Tizi Ouzou (1-1). La journée se poursuivra demain avec le match phare ES Sétif-MC Alger.