Le MC Alger, sous la houlette de son nouvel entraîneur Kamel Mouassa, n’a pu enchaîner hier avec une troisième victoire d’affilée.

Le Doyen s’est heurté à une équipe belouizdadie volontaire et décidée plus que jamais à mettre fin à la dégringolade. L’arrivée de l’entraîneur marocain, Badou Zaki, a provoqué le déclic même si sur le plan de jeu beaucoup de travail reste à faire.

En effet, le MCA a dominé la majeure partie de la rencontre, mais sans parvenir à trouver la faille devant la bonne organisation défensive des Rouge et Blanc, autour de Naâmani. La partie a débuté sans round d’observation. Le hommes de Mouassa sont allés directement taquiner l’arrière-garde belouizdadie, mais ni Nekach ni Hachoud, dont le tir fut repoussé par le poteau droit du portier Salhi, n’ont pu débloquer la situation. Le Chabab a tenté quelques incursions, mais sans danger. Il a fallu attendre la 42’ pour assister à l’ouverture du score contre le cours du jeu.

Un centre en retrait de Rebih, dégagé par le gardien de but Chaâl dans les pieds de Kacem, mais ce dernier a temporisé et s’est fait chiper la balle qui a profité à Lakroum, seul devant les bois, pour battre le portier mouloudéen d’un tir à ras de terre. Ce fut le tournant du match. Revigorés par cette ouverture du score, les Belouizdadis ont entamé la seconde période avec plus de motivation et de détermination. Ils ont subi le jeu mais sans parvenir à fléchir devant les assauts des Mouloudéens presque tous dans le camp adverse. L’incorporation de Seguer et Derrardja en fin de match n’a pas apporté le plus attendu. Le Chabab a bien résisté et engrangé trois précieux points qui lui permettent de chasser le doute et d’envisager la suite du parcours sous de bons auspices.