Le Doyen prend les commandes

Le MCA enfonce le MOB par un but de Nekkache

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Missoum, Gourari, Bourchou

Averts : Belkacemi (MOB) - Kacem (MCA)

But : Nekkache (21’) MCA

MOB : Rahmani, Bâaouali (Yesli 85’), Salhi, Lakhdari, Benmelouka, Sidibé, Ferhat, Rahal (Bencherifa 83’), Athmani (Bentayeb 46’), Belkacemi, Messâadia

Entr. : Bouzidi

MCA : Chaouchi, Hachoud, Bedebouda, Azzi, Demou, Karaoui, Kacem (Cherif El Ouazzani 85’), Nekkache, Derrardja, Seguer (Mokdad 84’), Bougueche (Bouhenna 90’+2)

Entr. : Mouassa

Le match qui a opposé le MOB au MCA a été marqué par une légère domination des Algérois qui se sont imposés sur le score de 1 à 0 et prennent, du coup, la tête du classement avec 26 points. Après quelques tentatives de part et d’autre, les poulains de Mouassa trouvent la faille à la 21’ sur un bon travail collectif, clôturé par Nekkache d’un tir puissant à l’entrée de la surface de réparation. L’attaquant béjaoui Belkacemi aurait pu remettre les pendules à l’heure s’il avait bien exploité l’occasion qui s’est présentée à lui à la 30’.

Et c’est ainsi que se termine la première période. De retour des vestiaires, les poulains du coach Bouzidi tentent de réagir à la recherche du but égalisateur. Ils parviennent à se créer quelques opportunités, surtout avec les changements opérés durant la pause citron, mais n’arrivent pas à trouver le chemin des filets. Les Algérois, de leur côté, opèrent par des contres et s’offrent une autre occasion par Seguer, qui a failli tromper la vigilance du gardien Rahmani (73’). Le reste du temps réglementaire ne change pas le résultat final, au grand dam des Béjaouis qui continuent à manger leur pain noir. Après la défaite de son équipe face au MCA, Bouzidi a laissé entendre qu’il ne pourrait pas continuer à travailler dans de telles conditions. Il serait déjà démissionnaire. Son intention a été cernée par les responsables du club qui l’ont convaincu de poursuivre son opération sauvetage. En attendant, le club occupe toujours la lanterne rouge.