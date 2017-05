Le Doyen met la pression sur l’Entente

Réagissez

Le Mouloudia d’Alger a chassé la guigne qui le poursuit dans les derbies, cette saison, en s’imposant, samedi soir, face au CR Belouizdad (1-0), en match de mise à jour de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, sur un penalty transformé par le capitaine, Abderrahmane Hachoud, dans les arrêts de jeu de la première période. Une victoire méritée pour les Mouloudéens, et surtout importante, puisqu’elle leur permet de reprendre de nouveau leur place de dauphin au classement, et de réduire l’écart à quatre points seulement du leader, l’Entente de Sétif. Un écart qui semble redonner espoir à quelques Mouloudéens de voir leur team se relancer dans la course au titre, à trois journées seulement du baisser de rideau sur le championnat, même si la mission ne sera pas aisé, et qu’il faudra plutôt miser sur une mauvaise passe de l’ESS lors des trois dernières sorties, ce qui reste peu improbable. Cela dit, le coach mouloudéen, Kamel Mouassa qui vient de réaliser son premier succès avec le MCA dans un derby algérois après plus de sept mois à la tête de la barre technique, veut mettre la compétition nationale de côté, en se focalisant sur le long déplacement qui attend son team, cette semaine à destination du Swaziland. Obligé à enchaîner avec les rencontres, en étant engagé sur deux fronts, le Mouloudia se déplacera ce mardi, au plus tard mercredi à destination du Swaziland, où elle affrontera le Mbabane Swallows en match de la 3e journée de la Coupe de la CAF.