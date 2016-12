Le doyen a tremblé

Réagissez

Même si la rencontre FCB Frenda-MC Alger de ces 16ème de finale de coupe d’Algérie paraissait à première vue déséquilibrée de par les positions des deux équipes -Frenda 7ème au classement de la division 4 et le doyen leader de la Ligue 1-, sur le terrain, les gars de Sidi Amar ont fait douté la bande à Mouassa n’eut été ce but de Derardja sur une action anodine à la 83’. Et pour cause, les Rouge et Blanc soutenus par un nombreux public, constitué pour l’essentiel de fans d’«Ezzerga» et d’adeptes du beau football, sont passés à côté d’un exploit historique si les coéquipiers de Morsli avaient fait preuve de plus de confiance.

Morsli, gardien émérite du FCBF a tenu la dragée haute aux partenaires de Hachoud. Ce dernier a beau ajuster ses coups francs, tirés en force comme à l’accoutumée, le keeper frendéen répondait par des envolées spectaculaires qui le font découvrir.

Un gardien prometteur. A vrai dire, le onze mouloudéen n’a pas volé sa victoire mais celle-ci fut quand même obtenue avec une facilité déconcertante à un moment où le large public s’attendait à des prolongations tant les rushs de l’attaque du Mouloudia manquaient de punch. Bouguèche, Nekkache et Segueur ont tous vu leurs actions buter sur une défense volontaire à souhait. Les camarades du capitaine Deham, notamment Barbari, Bouriahet, Brahim, Chaouch ont tous fait preuve de générosité dans l’effort pour contenir leurs adversaires. Mouassa sentant le danger en est venu à remplacer deux joueurs Nekkache et Seguer par Djemouni et Zerdab.

A l’opposé, les protégés de Moussa Bendahmane opéraient par des contres que n’a pas su exploiter judicieusement ce poison de Hadj Yahia. Il est vrai que sur une pelouse grasse, on ne pouvait s’attendre à ce que les deux équipes développent du bon football. Au-delà donc du résultat, c’est une fois de plus l’organisation qui a fait défaut.

Une indescriptible pagaille avant et après la rencontre. Aux portes restées étrangement closes, les jeunes des quartiers défavorisés de Tiaret ont prolongé le match dans les dédales de la ville dans sa partie Sud avec en prime des blessés et un gout d’inachevé, 13 ans après le drame qui a endeuillé des familles de Tiaret et d’Alger en marge d’une rencontre de football.