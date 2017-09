Le Doyen à 90’ du carré d’as

Réagissez

Le Mouloudia d’Alger tentera ce soir (19h), au stade Radès de Tunis, l’exploit de valider son billet pour les demi-finales de la coupe de la Confédération (CAF), à l’occasion du match retour des quarts de finale face aux Tunisois du Club Africain.

Le MCA a pris une légère option pour la qualification la semaine dernière avant ce match retour, avec un avantage d’un but, après la courte victoire (1-0) enregistrée lors de la manche aller. Avantagés par cette avance au score, même courte et surtout par le fait qu’ils ne doivent pas encaisser de but lors de la joute retour, les capés du coach français Bernard Casoni doivent composter leur billet ce soir, lors de cette manche retour, en se montrant solides et surtout en ne se contentant pas de défendre leur maigre avance au score.

C’est ce qu’indiquera le jeune attaquant mouloudéen Sofiane Balegh, vendredi soir en conférence de presse : «Après nous être fait une idée sur notre adversaire, à nous de les piéger chez eux maintenant. Nous devons jouer avec la même hargne que celle affichée au match aller. L’équipe est hypermotivée pour sortir un grand match et marquer un but qui compliquera la mission des Tunisiens». Le coach du MCA abondera dans le même sens en estimant que l’idéal serait d’inscrire un but d’entrée : «Il faut confirmer notre victoire de l’aller. Nous nous sommes bien préparés pour le match et l’équipe se donnera à fond pour arracher la qualification. On abordera cette rencontre comme une finale en étant agressifs et les premiers sur le ballon. L’idéal serait d’ailleurs d’inscrire un but», affirme Casoni, même si ce dernier cache son jeu, notamment côté effectif, en ne donnant aucune indication au sujet de la participation des Chaouchi, Derardja, El Ouezani et Nekkache, donnés incertains, mais qui devraient selon les échos être de la partie. Décidés donc à ne pas fermer le jeu et à aller bousculer les Clubistes chez eux pour offrir au Doyen une seconde demi-finale de Coupe africaine, 41 ans après le sacre de 1976 dans la défunte Coupe d’Afrique, les Algérois auront le soutien de pas moins de 5000 supporters, auxquels la direction du Club Africain à gracieusement offert l’entrée au stade de Radès.



Le Fus et Zesco en demies

Deux formations ont validé leur ticket pour les demi-finales de la coupe de la CAF, en attendant les deux derniers quarts de finale prévus aujourd’hui. Il s’agit du FUS de Rabat qui est allé chercher son billet à Sfax, face au CSS en s’imposant dans la séance des tirs au but, malgré sa défaite (0-1), et des Sud-Africains de Supersport United FC qui ont réalisé un véritable exploit en imposant le nul (2-2) aux Zambiens de Zesco United, après avoir été tenus en échec lors de la joute aller (0-0). Des Sud-Africains qui pourraient bien retrouver le Mouloudia d’Alger en cas de qualification, ce soir, aux dépens du Club Africain. Pour leur part, les Marocains du FUS de Rabat affronteront en demi-finale le vainqueur du match TP Mazembe-Hillal El Obied programmé cet après-midi, même si les Congolais du TPM semblent bien partis pour décrocher leur billet pour le carré d’as, après leur succès à l’aller à Khartoum (1-2). Les matchs aller des demi-finales sont programmés pour vendredi prochain, alors que les manches retour sont prévues le 20 octobre prochain.