Le détenteur de la coupe d’Algérie en difficulté financière

Le club historique, MC Saïda handball, évoluant en excellence, qui a traversé une crise organique la saison dernière, a surpris tout le monde en remportant la coupe d’Algérie, bien que les joueurs n’aient pas touché leur salaire depuis cinq mois.

Le président, Chebli Said, dira : «J’ai pris les commandes du club après la démission de l’ancien président Ferhat Abbes, les caisses du Mouloudia ne contenaient que 3 millions de dinars. Grâce aux staffs technique et administratif, de la baraka, nous avons intégré 5 éléments. Je tiens à remercier la population, qui nous a reçus triomphalement à Saida lors de notre retour avec le trophée.» Pour la nouvelle saison, le président a tenu à remercier les autorités locales pour les 5 millions de dinars versés dans les caisses du club. Chebli Said se dit quelque peu déçu du P/APC de Saïda, qui a promis une aide appréciable pour le Mouloudia : «Nous avons confiance en lui et nous attendons toujours, nous avons eu cette saison de l’APC de Saïda une subvention de 1 milliard 250 millions de cts, ce qui est très insuffisant, car nous avons des dettes de 1 milliard 300 millions de cts.

Dois-je payer les dettes ou gérer le club en assurant la restauration, les déplacements, acheter le matériel didactique ?» Questionné sur les mauvais résultats de cette année, notre interlocuteur dira : «Nous avons été lésés par le programme avec trois matchs consécutifs en déplacement plus un exempté, le seul match que nous avons joué contre Skikda, nous avons été lésés par l’arbitre, de plus les joueurs n’ont pas été payés depuis 5 mois, nous avons payé les arriérés et nous ne pouvons nous permettre de payer aujourd’hui les mois restants.»

Et d’ajouter : «Je remercie les responsables locaux, qui sont intervenus pour la réhabilitation du stade Mellah Djillali, qui était dans un état lamentable ainsi que pour les déplacements de l’équipe qui sont actuellement à la charge de la jeunesse et des sports. Nous souhaitons vivement que le wali, qui nous a promis une rallonge par le biais du budget de wilaya, nous accorde l’aide bénéfique tant attendue pour le club qui aspire à honorer la wilaya et à la faire connaître à travers tout le pays et pourquoi pas à l’étranger». Enfin, pour ce qui est de l’étranger, de la Coupe arabe et de la Coupe d’Afrique, le président dira : «Pour les deux coupes, elles auront lieu en juin prochain, il nous faut 1 milliard 200 millions pour les frais de déplacement. Pour le moment, pensons au présent, chaque chose en son temps».