Réagissez

Abdelkader Aouissi a été inhumé hier au cimetière de Sidi Fredj en présence d’une foule nombreuse. Ils étaient venus de partout pour lui rendre un dernier hommage. Les dirigeants et arbitres de sa génération — ils ne sont plus nombreux — ont tenu à marquer leur présence en signe d’amitié et de reconnaissance à l’endroit d’un des plus anciens arbitres algériens. Les arbitres internationaux et fédéraux, qui sont en regroupement, étaient là. Ils ont porté la dépouille jusqu’à sa dernière demeure. Toutes les générations d’arbitres post-indépendance étaient présentes aux côtés des proches et amis du défunt.

Tous ont salué son parcours, sa qualité et ses compétences comme arbitre mais aussi son engagement et son implication dans tout ce qui touchait au football et à l’arbitrage. Avec sa disparition, l’arbitrage algérien a perdu un fidèle et loyal serviteur, qui a consacré sa jeunesse et sa vie à son sacerdoce qui était l’arbitrage. Il a été pendant des années un phare qui guidait les pas des arbitres. Ces derniers le lui ont bien rendu en lui rendant visite régulièrement depuis que la maladie était devenue sa compagne. Depuis hier, il repose à Sidi Fredj. Adieu l’artiste.