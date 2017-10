Le délai de livraison repoussé à juin 2018

Réagissez

La réalisation du nouveau stade de Tizi Ouzou accuse un...

Prévue pour 2015, puis 2016, la livraison du stade olympique de 50 000 places de Tizi Ouzou, première infrastructure de football couverte à l’échelle nationale, interviendrait avant l’entame de l’année sportive 2018-2019.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, en marge de la clôture de la 8e édition du Festival du tapis d’Ath Hichem, tenu à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Pour permettre l’achèvement des travaux restants, le représentant du gouvernement a indiqué qu’une enveloppe de 5 milliards de dinars a été débloquée.

Cet argent sera destiné à la relance des travaux qui accusent un grand retard ainsi qu’au payement des dettes des entreprises en charge du projet qui n’ont pas reçu leur dû depuis des mois. Ce projet en cours de réalisation à Boukhalfa, dans la banlieue de Tizi Ouzou, qui a connu par le passé plusieurs contraintes techniques, a subi un coup d’arrêt l’été dernier pour un problème d’insuffisance de crédits de paiement destinés à prendre en charge les approvisionnements en matériaux de construction et l’achat d’équipements de l’étranger. Un débrayage a été observé par les travailleurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, avec le dernier apport financier du gouvernement, le problème du financement ne se pose plus.

Inscrit en 2005 et lancé en réalisation en 2010, ce projet comporte plusieurs équipements, dont un stade de football et un autre d’athlétisme. Pour des raisons de crise financière, le nouveau stade de Tizi Ouzou sera amputé de deux hôtels initialement prévus. La réalisation et la gestion de ces structures d’accompagnement seraient confiées à des promoteurs privés.