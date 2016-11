Réagissez

Stade Hamlaoui (Constantine)

Arbitres : S. Aouina, F. Aouina et Benaissa

CSC : Ghoul, Mellouli, Bahri, Bencherifa, Benayada, Cherfa (Baïteche 40’), Sameur, Bezzaz (Tayeb 79’), Belkhir, Aoudia (Guirabis 64’), Kouadiou

Entr. : Vicario

USMH : Zeghba, Belarbi, Aïchi (Hamidi 68’), Boulekhoua, Younes, Mellel (Ouadah 92’), Debbari, Abdat, Madani, Harrag, Athmani (Sayahi 68’)

Entr. : Charef

Devant une équipe locale amorphe, les Harrachis dominent de long en large une rencontre qu’ils auraient aisément remportée s’ils avaient davantage cru en leurs chances. Si les Vert et Noir font illusion en début de match, les choses changent du tout au tout après l’arrêt par le gardien Zeghba du penalty généreusement accordé à Belkhir et botté par Sameur (22’). Dès lors, les poulains de Charef assiègent les bois de Ghoul, ratant une multitude d’occasions nettes de scorer, notamment par le biais de Athmani (5’, 26’), Harrag (49’), Sayahi (73’) et Hamidi (76’), le tout sous le regard désapprobateur de l’Espagnol Vicario, qui doit s’atteler, dès maintenant, à trouver les solutions qui permettront à l’équipe du Vieux Rocher de sortir la tête de l’eau.