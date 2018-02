Le CSC maintient le cap, la JSK se rebiffe

Réagissez

Ziri Hamar, l'auteur du premier but

- MCO 1 – USMH 0 : El Hamri petitement mais sûrement !



Le MCO entra de plain-pied dans le match face à son adversaire du jour, l’USMH, devant une foule des grands jours. Galvanisés par le résultat probant de Bel Abbès, les Hamraoua ont failli ouvrir le score à la 4' par le biais de Bentiba qui trouva à la parade Mazouzi. Quatre minutes plus tard, c’est au tour de Mansouri de louper une autre occasion, au grand bonheur des défenseurs banlieusards.

Les locaux accentuèrent la pression devant une arrière-garde visiteuse qui tenait bon. A la 28', Bentiba adressa un tir canon qui ira droit dans le bras gauche de Djeghbala, ce dont profiteront les Hamraoua pour réclamer un penalty, mais en vain. A la 35', Mansouri à la faveur d’un coup franc botté des 25 mètres verra son essai détourné en corner avec brio par un Mazouzi impérial.

La seconde mi-temps baissa en intensité avec une légère domination des locaux devant une USMH disciplinée, avant que Chibane libère son équipe suite à une belle combinaison de l’attaque hamraouie. Ce dernier s'y est pris par deux fois pour battre l’infortuné Mazouzi (70'). Le MCO a mis la pression pour ajouter un deuxième but salvateur, mais la fébrilité de ses attaquants ne trouva pas une fois de plus les buts.

L’USMH a failli de peu égaliser dans le temps additionnel par le biais d’un tir foudroyant d’un joueur harrachi qui verra à son grand désarroi le cuir détourné par Nateche. Par cette victoire quoique étriquée, le MCO garde ses chances intactes pour jouer la course au titre et pourquoi pas être l’agréable surprise pour accrocher une cinquième étoile sur son maillot, qui le fuit depuis des années.

- JSK 2 - USMBA 1 : Précieuse victoire pour les Canaris

La JSK est, enfin, parvenue à enregistrer une victoire après plusieurs semi-échecs concédés sur ses bases. Ainsi, hier, les protégés du nouveau président, Cherif Mellal, se sont imposés, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, devant leurs homologues de l’USM Bel Abbès, sur le score de 2 buts à 1.

Les Canaris ont abordé la partie avec des actions dangereuses qui ont failli surprendre les visiteurs, dès l’entame du match, et ce, notamment par Redouani et Belkalem à la 3’. S’en est suivi le tir puissant de Ferhani qui a été difficilement renvoyé en corner par un défenseur de l’USMBA (6’). Yettou s’est mis également en exergue, à la 11’, par un autre tir rageur mettant à rude épreuve le gardien adverse, Toual, qui a dû faire étalage de toute sa classe pour arrêter la balle.

Le même Yettou s’est distingué aussi à la 15’, quand il s’est infiltré dans la surface de réparation des visiteurs, et ce, avant de bénéficier d’un penalty lorsque le ballon a touché la main d’un joueur adverse. Ziri Hammar s’est chargé d’exécuter la sentence et inscrire le premier but. Dès lors, les Jaune et Vert ont imposé un pressing constant sur leurs vis-à-vis qui ont failli, à plusieurs fois, encaisser un autre but.

Les gars de l’USM Bel Abbès ont réagi, à la 32’, par le tir puissant de Zouari difficilement renvoyé en corner par le keeper Boultif. Au retour des vestiaires, les Kabyles ont foulé le terrain avec un désir ardent de maintenir la même cadence afin de doubler la mise. Ainsi, après plusieurs ratages, Benaldjia a exploité une erreur de Zerrouki pour mettre le cuir au fond des filets. Mais les visiteurs ont réussi à réduire la marque à la 73’, par Seguer.

- CSC 1 – USB 0 : Le leader se rassure

Les camarades de Walid Bencherifa avaient à cœur de se réconcilier avec leurs supporters qui, en dépit du huis clos, avaient pris d’assaut la petite colline jouxtant le stade Hamlaoui. La rencontre démarra sur les chapeaux de roue avec un but du goléador maison Abid. Ce dernier, héritant d’un ballon dans la surface adverse, pivota sur lui-même et le remit à Bezzaz lequel buta sur le gardien Kherifi, mais arriva cependant à récupérer le cuir et le repasser à l’avant-centre qui ne se fit pas prier pour ouvrir la marque et signer son 14e but de la saison.

Malgré cette entame prometteuse, les poulains de Abdelkader Amrani sont vite retombés dans leurs travers, laissant l’initiative aux coéquipiers de Benaniba, lesquels ont pris le jeu à leur compte à partir de la demi-heure, et multiplié les tentatives, entre autres, par l’intermédiaire de Berbache et Kangou, qui trouvèrent à chaque fois sur leur chemin un Rahmani des grands jours.

De retour des vestiaires, et alors que l’on s’attendait au réveil des Constantinois, ce sont les Biskris qui continuent à dominer les débats, arrivant même, au fil des minutes, à se montrer plus dangereux que leurs hôtes, notamment après l’entrée en jeu de Bengrina lequel, au four et au moulin, a donné des sueurs froides à des Clubistes timorés par l’enjeu.

Mais il faut croire que, contrairement aux matchs face à l’OM, au PAC, à l’USMB et à l’USMH, les dieux du stade étaient hier avec les Vert et Noir qui, en empochant les trois points de la victoire, ont gardé leur fauteuil de leader, tout en rassurant, tant bien que mal, leur exigeant public.