Dans cet entretien, le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Ahmed Chebaraka, fait le bilan de la participation algérienne aux Championnats d’Afrique de la discipline, qui ont eu lieu le mois passé en Afrique du Sud. Il évoque, pour l’occasion, les problèmes auxquels fait face ce sport. Il met le doigt une fois de plus sur le fait que «le commerce a prévalu sur la performance» au niveau de la totalité des piscines destinées à l’origine au sport.

Commençons d’abord par les derniers championnats d’Afrique (16 au 23 octobre à Bloemfontein, en Afrique du Sud). Quel bilan faites vous de la participation algérienne ?

Pour moi, c’est un bilan positif voire satisfaisant, même si certains ont minimisé ces résultats, en affirmant qu’on n’a pas eu comme adversaires les équipes A d’Afrique du Sud ou d’Egypte. Ça s’est passé à Bloemfontein et les Sud-Africains ont mis le paquet. Je dirais que ce sont les meilleurs résultats depuis 1962. Il y a eu 7 médailles d’or, autant en argent et 6 en bronze. Et ce, malgré les absences de Majda Chebaraka, Hana Taleb Bendiab, Abdallah Ardjoun, Moncef Ballamane et Abdelkader Affane, qui a été sanctionné juste avant le départ pour les Championnats d’Afrique. Des éléments qui auraient pu nous permettre de remporter d’autres médailles.

Justement, où situez-vous actuellement le niveau de l’équipe nationale en perspective des prochains rendez-vous ?

Notre sélection est d’un niveau africain. Je dirais que nous sommes maintenant comme l’Egypte qui, à un certains moment, nous battait facilement. Aujourd’hui, nous sommes entre l’Egypte et l’Afrique du Sud. On travaille durement pour obtenir de meilleurs résultats encore. Je ne pense pas, par contre, qu’on puisse rivaliser tout de suite avec les Sud-Africains. Ce pays dispose de piscines auxquelles les athlètes ont accès quand ils le veulent. Chez nous, le problème des piscines se pose avec acuité.

Le commerce a prévalu sur la performance. On est en train de construire des piscines, mais ceux qui les gèrent ne se soucient guère de la performance. D’ailleurs, la tutelle compte régler ce problème. Un séminaire est prévu déjà concernant la gestion des piscines. Le ministère veille au grain. Nous et la tutelle allons dans la même direction. Les responsables s’enquièrent souvent de la situation de la natation. C’était le cas mercredi dernier à l’occasion d’une réunion que j’ai tenue au ministère.

C’est un frein pour le développement de la pratique de la natation en tant que sport de performance ?

Absolument. Cette année, par exemple, il a fallu l’intervention du ministère pour que nos athlètes puissent utiliser les piscines durant l’été.

Donc, le manque d’infrastructures est le principal problème de la natation ?

Effectivement, si nos ligues géraient les piscines pendant les créneaux d’entraînement, les choses iraient beaucoup mieux. Comme je l’ai déjà dit, c’est devenu un commerce et certains amassent beaucoup d’argent. Il y a même un phénomène qui est en train de prendre des proportions importantes. Chaque mois, vous avez deux ou trois sections qui naissent. Et cela pour faire du commerce. Ils inscrivent le maximum d’enfants, alors que les capacités ne le permettent pas. Le tarif est de 10 000 DA par saison. Alors imaginez un couloir dans lequel doivent nager 15 athlètes qui accueille jusqu’à 150 enfants. Ces derniers n’apprennent rien. Si on veut avoir de bons nageurs, il faut arrêter le commerce.

Revenons à la sélection nationale. Quels sont les objectifs que vous avez fixés par rapport aux futures échéances ?

Il y a deux objectifs précis pour le moyen terme : les JO de 2020 au Japon, où on souhaite envoyer 4 ou 5 athlètes avec des minima A, et les Jeux méditerranéens de 2021 qui auront lieu à Oran. Le paquet sera mis sur ces deux compétitions. Maintenant, à court terme, l’Algérie va organiser les Championnats d’Afrique de 2018.

Il y a, par ailleurs, deux Championnats d’Afrique, catégorie jeunes, en 2017, les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), les Jeux islamiques et les Jeux africains de la jeunesse en 2018.

Et ce, pour vous dire que ça ne va pas s’arrêter. Donc, tout cela doit être accompagné en termes de préparation de beaucoup de meetings. Il faut que nos nageurs participent à un maximum de compétitions. Si je suis réélu en 2017, ça dépendra de la tendance, je ferai tout pour réaliser ce programme jusqu’en 2021. Si ce n’est pas le cas, j’espère que les gens qui vont nous remplacer poursuivront le travail effectué jusque-là.

Pour préparer tous ces rendez-vous, il faut énormément de moyens. Est-ce que les subventions de l’Etat suffisent ?

Jusqu’à aujourd’hui, la subvention de la tutelle nous a suffi. Maintenant, il est vrai que nous avons des craintes pour 2017 en raison de la situation financière du pays et de la politique d’austérité instaurée pour y faire face.

Et en ce qui est les sponsors ?

Nous avons cherché, mais ça n’a rien donné. J’ai signé un contrat avec un opérateur de la téléphonie mobile, mais jusqu’à aujourd’hui il n’y a rien.

Pour finir, certains pensent que l’Algérie ne peut pas prendre en charge en termes de préparation technique les athlètes d’élite et qu’il faut impérativement les envoyer vers les pays les mieux huppés en matière de natation...

Ce que l’on peut faire, c’est leur programmer des stages en Algérie. Mais pour ce qui est de la confrontation, il est vrai que nous souhaitons que nos nageurs participent à des courses avec des nageurs de haut niveau, comme les Américains, Sud-Africains, Allemands, Australiens, Français et autres d’une manière continue, pas une fois tous les trois mois. Mais le problème des finances se pose.