Réagissez

A l’aube de cette nouvelle année, les arbitres de l’élite se retrouveront dans leur habituel campement pour un (énième) regroupement, cette fois sous une trame analytique avec une «dominante» très critique. Et ce, contrairement aux affirmations soutenues durant la phase aller en termes d’analyse pour «illusionner» le grand public. Espérons que c’est pour faire un vrai bilan qui touchera tous les plans. Après l’émergence des grands maux, place aux grands remèdes !

A l’évidence et à voix basse, il sera question de revenir sur les grands soucis vécus par la CFA qui, à travers sa sous-commission de désignation, a failli à certains de ses devoirs en cédant ses pouvoirs sous les pressions des «couloirs» pour surseoir à certaines désignations d’arbitres après les «coups» de minuit en changeant leurs initiales «trajectoires», assumant frontalement ce qu’ils ont enduré comme déboires. Ainsi que l’omission et la fuite des désignations affichées sur les «trottoirs».

Ensuite, ce feuilleton des «erreurs» influentes et répétées, principalement ces maudits «penalties» avec plus d’analyses et de détails, qui sont devenus phobiques pour tous les arbitres, tel un épouvantail. Gageons que nos arbitres, qui ont été la cible de critiques tant des clubs victimes que des médias, conséquence logique suite aux situations de carences constatées, sauront puiser le maximum d’enseignements de ce conclave pour prendre leur «revanche» sur l’affront subi lors de la première tranche, et éviter de prendre sur la tête la grande avalanche, en commettant les mêmes erreurs lors des matchs retour et la ligne droite de la coupe d’Algérie qui seront pour tous «précieux» et «capitaux».

Faut-il que l’action de correction s’investisse dans l’efficacité et la justesse avec beaucoup d’adresse, non sans souplesse, surtout si la bonne intention, la critique constructive, l’analyse pertinente ainsi que la proposition d’une batterie d’apports psychologiques d’appoints et d’alternatives pratiques pour un meilleur rendement pour la prochaine phase cruciale où les justes prestations arbitrales devront être de rigueur et bien meilleures.

Les erreurs d’appréciation commises sans mauvaise intention seront toujours présentes sur le terrain ; cependant, il faut bien admettre qu’un arbitre, de surcroît d’élite, qui refuse un but limpide ou accorde une réalisation nettement entachée, ou ne voit pas un penalty suite à une faute commise (fauchage ou toucher de main) sous ses yeux, accordant, en revanche, celui d’un temps révolu, sans conflit d’analyse et dans une situation de clarté absolue. Et s’il y aura scandale ou cabale, c’est l’arbitre lui-même qui l’aura voulu.

Donc, une remobilisation sérieuse avec toutes ses spécificités, une bonne moralité, une grande dose de concentration, être constamment libéré des contraintes mentales, avec une hygiène de vie correcte, le tout assaisonné à une solide maîtrise de soi, basée sur une bonne foi, restent pour un arbitre conscient de ses grandes responsabilités, en plus des 17 universellement connues, sa 18e loi.

Nos (jeunes) arbitres ne doivent pas croire et suivre certains faux compliments qui émanent de ceux qui n’attendent que des dividendes, comme retour d’ascenseur, de leurs vilains «desseins». Ils séviront tant qu’il y a ce genre de dicton qui dit : «On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, et l’on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère». (Denis Diderot)