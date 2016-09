Le coin du referee : Prestations et interrogations

Réagissez

L’exercice précédent et en pleine ère d’austérité, la CFA, appuyée par la FAF, avait initié des regroupements «bilans» des quatre journées de championnat de Ligue 1 au bénéfice des équipes d’arbitres de l’élite pour des actions de correction sous une trame d’exorcisme. Après la 4e journée de championnat professionnel de Ligue 1, la grogne des clubs, particulièrement leurs entraîneurs et présidents, en relation avec l’arbitrage et son «mécanisme», a atteint son paroxysme.

Aussi, chez certains évaluateurs compétents et surtout honnêtes, l’incohérence relevée sur le plan de la «prestation» jugée «peu convaincante» et «mauvaises décisions influentes» lors des productions arbitrales fournies, sur laquelle est mis l’accent. Il faut préciser que cette situation est inégalée à cette étape de début de championnat dans un passé récent. Le constat est dicté par l’opportunité d’émettre en clair des signes, sans pour autant douter de la probité des équipes d’arbitres ni la compétence, ou encore moins le jeu de coulisses de ceux qui les désignent.

Cependant, il est établi que la majorité de nos arbitres ayant eu le privilège de diriger cette entame ont eu à vivre plusieurs dilemmes.

Depuis la première journée et avec une répétition presque coordonnée, l’irréprochabilité arbitrale est, à ce jour, ajournée. A disséquer cette précision, le juste positionnement a été constamment relevé lors de l’évaluation des arbitres, ce qui devait, normalement, aboutir à de bonnes décisions.

Explication : les arbitres et leurs assistants sont à proximité des fautes commises dans ou aux abords des surfaces, ils les voient, mais ne les sanctionnent pas ! Où est donc l’utilité d’être à proximité ? Dans ce tas, il y a plusieurs cas. Ce qui étonne et inquiète le plus, c’est ce «satisfecit» de façade émis et ensuite farouchement défendu par ceux qui tirent les ficelles et autres dividendes de ce qui a été préparé et concocté durant l’intersaison et chemin faisant «veiller» sur la compétition avec des directives et perspectives dans le cursus.

L’analyse technique fait ressortir des penaltys pas du tout évidents sifflés, au moment où d’autres (fauchages et maniement du ballon de la main) sont refusés à des joueurs, en pleine surface, qui ont été littéralement taclés, sont la vitrine de chaque semaine et donnent à la régularité de la compétition de mauvais reflets.

Sans omettre d’attirer l’attention sur le mauvais positionnement de certains assistants ayant eu comme effet des hors-jeu erronément signalés. La persistance d’utiliser certains «noms» d’arbitres qui reviennent chaque week-end, alors que d’autres sont injustement et inexplicablement recalés. Malgré cela, la famille du football n’est pas dupe, elle constate de visu se propager des ristournes résultant de «gains» mal acquis et d’autres conquêtes qui s’usurpent.