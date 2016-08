Réagissez

C’est devenu un rituel et une habitude malsaine à l’approche de chaque fin de semaine, on lit et l’on entend des déclarations émises avec une légèreté «hautaine» par des responsables des structures du football et certains dirigeants de club du genre «à la première erreur commise avec intention, c’est la radiation» et «je veux les 3 points» qui reviennent avec rengaine. Une manière «vilaine» de dire aux foules que toutes les conditions ont été réunies pour une victoire certaine.

Et cela sans calculer les risques de dérapage qui peuvent en découler. Voilà comment la pression des foules est transposée, après avoir tenu des promesses et engagements osés, pour la mettre sur le dos d’acteurs exposés. Comme si les acteurs sur le terrain, les joueurs, étaient devenus des machines à gagner, les entraîneurs ne coachant que les victoires et les arbitres ne devant commettre aucune erreur. Il est vrai que l’histoire a prouvé que dans le milieu sportif, un joueur ou un arbitre sont partie prenante et impliqués dans des scénarios que la morale et l’éthique réprouvent.

C’est le moment où il est (expressément) demandé à tous ceux qui ont ce «privilège» de déclarer et de fédérer, de prendre en considération ce début de saison et son contexte particulier qui découle du retrait «progressif» des policiers et agents de l’ordre de l’intérieur des stades, d’abord, de se tempérer et de faire surtout attention aux déclarations, de ne pas aider les fans à s’égarer ni s’égarer. Nul n’ignore l’impact de ces déclarations «nous gagnerons par tous les moyens» ou «les points de la victoire resteront ici et n’iront nulle part» sur l’esprit des jeunes supporters et autres sportifs en cas de résultat négatif.

Il reste entendu qu’il est du droit de chaque dirigeant de club ou de son entraîneur, qui sont d’abord et avant toute autre considération des éducateurs, de motiver leurs joueurs sans pour autant utiliser les hauts parleurs de certains médias cultivant le «sensationnel» avec amplificateurs. A bon entendeur...