L’autre semaine, quatre de nos clubs étaient au rendez-vous de compétions africaines. D’emblée, une remarque a accroché l’observation et doit être disséquée : nos joueurs ont pris la fâcheuse habitude, vis-à-vis de nos arbitres, d’une relation compliquée qui consiste à tout revendiquer et à polémiquer. Pourquoi ? Car habitués à être «arbitrés» selon leurs humeurs imbibées de contestation, vocifération et gesticulation.

Au moindre geste ou cri revendicatif, nos arbitres répliquent d’un coup de sifflet intempestif. C’est devenu une certitude que nos matchs renvoient cette désolante image : trop d’arrêts de jeu ! Le football a un «pacte» : entre joueurs, au moindre contact, certains de nos arbitres usent et abusent de leur sifflet, passant à l’acte en manquant de tact.

A force de ruptures et de ce qui en découle comme cassures, cela mène le jeu vers la déconfiture. L’élan physique, mental et moral, avec cette contestation verbale, fausse l’accès au bon rythme compétitif, loyal, lorsque nos équipes jouent le palier international. De facto, les prestations des joueurs en championnat local, comparées à celles sur le plan international, y’a pas photo ! Il faut convenir que nos matchs sont hachés, ce qui fait que beaucoup de connaisseurs quittent le stade fâchés.

Pourtant, la (forte) pression qui pesait sur les épaules des arbitres, particulièrement en milieu de parcours, a diminué d’un cran lors de la phase retour, vu que la décantation commence à se dessiner tant pour l’octroi du titre que de la relégation dans les deux Ligues avec leurs différents contours.

Même quand ce sont des arbitres titrés et d’expérience et prenant en compte leurs bonnes intentions, ce sont les mêmes constatations.

En conclusion, nos joueurs ont été habitués à ce rythme de jeu compétitif ralenti par un arbitrage tatillon, par moments approximatif, trop préventif et occultant tout aspect créatif. Arbitrer est un acte à conjuguer au présent effectif, pas pour rester imaginatif ou à l’infinitif !