Au plus fort de la (re)prise en main par le patron de la FAF de l’arbitrage et ses (scabreuses) histoires vis-à-vis des arbitres fautifs (sur le terrain) de manière à réinstaurer sa conduite autoritaire, voilà qu’un arbitre de grade interligues, avant même de porter sa tenue de «magistrat» lors d’un match dans la même division et jusqu’à preuve du contraire, confirme que dans tous les paliers de la pyramide, certains, sans scrupules, enfouis dans plusieurs «corps», se bousculent au pied de l’escalier de l’avion pour le vol vers «une vie meilleure» et font tout pour avoir une place dans la classe «affaires».

Au moment où tous les «efforts» de la CFA sont focalisés sur les volets «technique» et «physique» pour venir en aide aux arbitres pour une amélioration de la performance arbitrale, on a totalement négligé la démarche prônée par nos plus anciens dirigeants, qui consiste en l’initiation continue des vraies valeurs morales. Bien plus néfastes que la corruption, les nouvelles techniques de communication permettent aux sans foi ni loi d’user de ce qui est communément appelé la «concussion».

Désormais, c’est l’arbitre indélicat, ou tout autre officiel, qui se propose et fait le premier pas. Sentant que les regards sont braqués sur le palier «élite» où, malgré cela, se pratiquent dérives et sévices, certains officiels (arbitres, évaluateurs et commissaires de match), chacun dans son rayon d’action sur qui il exerce ses pouvoirs et son influence, ont trouvé la «parade» en prenant à leur compte de contacter, dès réception de la désignation (mission), des dirigeants et autres en leur proposant leurs services.

Après ce énième épisode (sera-t-il le dernier ?) doit-on s’attendre à une prise en charge sérieuse à travers l’ouverture d’une enquête ? Et par qui sera-t-elle menée pour démasquer les tenants et aboutissants de cet «écart» ? Les suites et conclusions d’anciennes histoires similaires sont restées pendantes, car non confiées aux parties spécialisées (parquet).

Pour nos anciens maîtres gardiens du temple de l’arbitrage (encore de ce bas monde) et autres observateurs conscients des pratiques qui menacent une pratique saine et n’ayant aucune main (active), dès lors qu’ils ne veulent pas cautionner cette descente vertigineuse et à chacune de leurs interrogations, une seule réplique leur parvient d’en haut : «Ecrivez et dites ce que vous voulez, nous, tant que nous sommes encore là, on fera ce qu’on veut !» Cela a le mérite d’être clair.