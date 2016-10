Réagissez

Le premier match du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 ayant opposé l’Algérie au Cameroun a été considéré, à juste titre, comme étant le grand choc. Il lui fallait pour le diriger et le maîtriser un arbitre dur comme un roc. Le choix de Daniel Bennett ne rentrait pas dans une transaction de troc. Donc, pour Daniel Bennett Frazer, à Blida avec la pelouse (cette fois hétérogène et très glissante) de Mustapha Tchaker, avec ses coins et ses repères ne lui était pas étrangère, particulièrement pour ne pas «contrarier» les coéquipiers de Saphir Taïder et globalement les Verts.

Avant de donner le coup d’envoi, l’arbitre s’est assuré que tout y était (cartons et bip) disponible et d’usage à la fois. Le 1er hors-jeu a été sanctionné à la 1’. La 6’ porta du nouveau au score pour les Fennecs. Soudani ponctua une déviation de Slimani après un corner de Mahrez. Très fermement, Bennett remet de l’ordre à la 9’ entre les adversaires dans un attroupement. A la 21’, il confirme ses bonnes dispositions de placement en sifflant contre un attaquant Ccmerounais une main cachée. La 23’ sur une combinaison offensive adverse, l’égalisation pour le Cameroun. En cinq minutes, il a distribué 2 cartons jaunes aux Camerounais.

A la 41’, Bennett attira l’attention des visiteurs sur la perte de temps qu’elle était comptée dans son minuteur. En deuxième période, le seul fait à noter fut l’avertissement infligé à Soudani (66’) pour son «excès» d’engagement. Rien n’a changé au tableau d’affichage malgré les quatre (4) minutes de temps additionnel ajoutées au temps réel. Finalement, Bennett n’a aucunement influé sur le cours des événements.