Hadj Ghanem, Hadj Beldjoudi et Faouzi Boubaha, aidés par les présidents de la Commission régionale d’arbitrage (CRA), durant les années 1980 avaient déjà initié le procédé, dont l’actuelle et nouvelle génération de dirigeants s’est inspirée en 2016, auprès de la FIFA, pour une bonne gestion des désignations.

C’était sous l’ère de feu Hadj Kara Terki, alors président de la FAF (1978-80), de leur temps, quand ils occupaient les postes de secrétaires généraux des trois ligues régionales (Ouest, Est et Centre) ainsi que les présidents de CRA, ils géraient la commission centrale (CCA) dans tous ses aspects (formation, gestion des carrières, passage de grades et l’atelier des désignations). Ils procédaient aux désignations des arbitres pour le compte des divisions que comptait la pyramide du football national d’une manière magistrale.

Et Dieu seul sait qu’ils passaient beaucoup de temps sur leurs pupitres du fait qu’il y avait de la qualité aussi bien dans les rangs des clubs que des arbitres. Même dans les rangs des dirigeants de clubs, il y avait également de la stature et de la pointure. Pour l’anecdote, feu El Hadj Boualem Meddah, alors président de la CRA d’Alger et qui avait eu l’honneur de recevoir M. Sir Stanley Rous, alors président de la FIFA, en 1963 en visite à Alger, disait à ses collaborateurs directs que pour avoir une bonne formule de désignation, il faut bien imager cette fameuse désignation, telle une grappe de raisin dans la main.

Et à la commission de désignation de savoir choisir l’arbitre qu’il fallait pour la rencontre qu’il fallait, comme choisir d’abord le bon grain et le plus sain, et les déguster jusqu’à éradication de la «faim». Ce que doivent se rappeler les innovateurs de cette nouvelle formule des désignations que cette délicate opération doit prendre en ligne de mire, les spécificités de l’arbitre, particulièrement son côté humain, sans négliger les dessous vilains. Sachant que les réactions des arbitres diffèrent quand ils sont en plein dans le «bain» ! Chez nous, on occulte les bonnes traditions et on cherche ailleurs les orientations pour en faire des innovations !