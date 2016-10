Le coin du referee : Bernard Camille, ou l’expression d’un arbitrage habile

Réagissez

En recevant à Blida au titre de la 1re manche de la finale de la Coupe de la CAF face à l’ogre congolais le Tout Puissant Mazembe que son histoire d’accession aux différentes finales africaines des clubs de ces dernières années devra être contée et racontée, le MOB, aidé par ses fervents et bruyants supporters, avait tout fait pour qu’un décor avantageux soit planté. Pour les départager, un trio venu des Seychelles, récompensé par la CAF pour son énorme potentiel, dirigé par Bernard Camille (41 ans), connu du public sportif algérien, qui a décroché son badge FIFA en 2011, et qui fut assisté par ses compatriotes, comme cela est devenu habituel, sans le moindre signalement conflictuel.

La 1re mi-temps fut convenablement maîtrisée par l’arbitre au crâne rasé et les doutes ayant entouré sa désignation, comme à chaque fois, furent écrasés. Deux importantes décisions ont été appréciées très justement et avec précision. A la 19’, Morgan s’échappe seul devant le gardien congolais qui est intervenu promptement et surtout proprement, rate le coche lamentablement et l’arbitre très calmement laisse jouer car placé idéalement.

A la 41’, suite à une balle perdue par Baouali, le gardien Rahamani contraint à user d’un geste ultime mais proscrit, causa un indiscutable penalty que le TPM transforme. 4 avertissements au total furent également infligés distinctement très correctement. A la 66’, Yaya exécutant magistralement et avec hargne un coup franc qu’il mit en pleine lucarne. Ce même Yaya, confirmant ses dispositions d’un attaquant racé, rata deux opportunités face à face.