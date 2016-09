Réagissez

En dirigeant sa deuxième rencontre au titre de la troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnel, l’arbitre international Lahlou Benbraham, connu pour son énorme potentiel, semble entretenir avec sa capacité d’appréciation un état conflictuel, avec un faible angle d’attaque décisionnel.

Car après le derby de l’Est de la 1re journée ayant opposé le CSC à l’ESS et le penalty sur un fauchage clair occulté, voilà qu’il récidive lors du choc de la 3e journée entre le champion sortant et l’actuel leader, l’USM Alger, et son dauphin coriace le DRBT, un autre penalty qui était aussi évident, non sifflé et donc également raté. Comme par hasard, les deux rencontres se sont soldées par des scores de parité. A-t-il été conforté (en aparté) qu’en cas de défaillance, il bénéficierait d’impunité ?

L’hypothèse selon laquelle Benbraham vit une «passe» arbitrale compliquée peut-elle être évoquée ? N’a-t-il pas pu s’adapter ou supporter son nouveau statut de leadership ? Entre-t-il sur le terrain avec la peur de mal faire aux tripes ? Il faut convenir qu’on lui confie des missions qui suscitent énormément de pression. Ce malheureux constat est-il le seul résultat ? Bien sûr que non.

Car au vu de ses innombrables qualités morales résumées par sa forte personnalité, sa probité et sur le registre physique sa bonne mobilité, il serait intéressant pour notre jeune arbitre international qu’il se ressaisisse au plus vite, de peur que son engagement sur le plan international ne soit frappé de nullité.

Dans le monde de l’arbitrage international, les erreurs à «influence» de ce genre, sans protection ni parrainage, seront une fatalité. Pour une plus grande et meilleure utilité, il doit travailler davantage sa concentration, en faisant le vide autour de lui pour reprendre au plus vite sa vitalité, et en s’écartant des tentations exercés à satiété menant vers cette fâcheuse paternité, car, en faite, ils ne cherchent, à travers sa personne, que des «actes» produisant de la visibilité. Ceci améliorera, à coup sûr, ses facultés de technicité et boostera sa maturité.