Auront-ils peur sur le terrain des acteurs-compétiteurs, de leurs présidents de club ou de leurs responsables-tuteurs ? Dans la conjoncture actuelle, la question reste posée avec acuité par toute la famille des «siffleurs» ! Puisque certains présidents de club (certes lésés, mais également avantagés par l’arbitrage) ont été confortés par le patron du football que les magistrats «fautifs» seront sévèrement sanctionnés, quitte à ce que leurs doigts, voire leurs bras soient totalement sectionnés. Mais ce qui contrarie grandement les arbitres de l’élite et leur fait terriblement peur par ces temps de perversion, ce sont leurs erreurs d’appréciation ou mauvaises décisions (il y en aura toujours), surtout qu’elles ont été (et seront) interprétées avec une singulière vision, toujours dans la confusion et avec une absence de précision pour que le «débat» puisse être orienté sur un autre terrain pour permettre à d’autres de faire «diversion».

Car la sanction prise par le «souverain» bureau fédéral concernant un arbitre international, tirée du chapitre «châtiment exemplaire», signifiée par une mise à l’écart jusqu’à la fin de saison avec retrait du badge international suivie d’une demande adressée à la FIFA avec objet souligné pour une substitution, pour une «erreur» d’appréciation, a laissé le corps arbitral dans une inconfortable situation empreinte d’incompréhension et de forte émotion. Les choses ont tellement «évolué» dans la sphère de l’arbitrage au point où la carrière d’un arbitre de l’élite est devenue aux yeux des dirigeants directs de l’arbitrage et de nos responsables fédéraux sans aucune signification... Ce qui inquiète le plus les arbitres et toute la famille des chevaliers du sifflet aux bonnes intentions, loin de ceux engagés littéralement pour les habituelles (sales) missions, c’est cette (grave) confusion dans la manière d’interpréter une faute (ou plusieurs) d’appréciation et son contexte de qualification. Même la décision de suspension a comporté beaucoup de «faits» de jeu confondus dans ses attendus. Une innocente interrogation : qui est vraiment sous pression et a un besoin urgent du concours, ô combien utile en ces temps hostiles et versatiles de psychologues, les arbitres ou leurs responsables ?