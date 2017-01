Le coach du Zimbabwe croit à la qualification

Réagissez

Le sélectionneur du Zimbabwe, Callisto Pasuwa, a estimé que son équipe est toujours en course pour une qualification au second tour de la Coupe d’Afrique des nations de football 2017 qui se poursuit au Gabon. Les Warriors, surnom donné à la sélection du Zimbabwe, ont perdu (2-0), jeudi soir, face au Sénégal (1er qualifié), pour le compte de la seconde journée du groupe B, qui comprend également la Tunisie et l’Algérie. Malgré cette défaite, les Zimbabwéens restent confiants et croient toujours à une qualification qui passera, tout d’abord, par une victoire contre la Tunisie (lundi), tout en attendant le résultat de l’autre match du groupe, Sénégal-Algérie, qui se jouera en même temps et qui est aussi important que le premier. «Nous allons tirer les leçons de la défaite face au Sénégal qui nous était supérieur, et essayer d’avancer puisque nous restons encore en course pour la qualification au second tour et nous comptons bien jouer à fond nos chances», a fait savoir Callisto Pasuwa. Le coach du Zimbabwe, Callisto Pasuwa, est revenu sur la défaite face au Sénégal : «Les deux buts encaissés très tôt dans le match ont mis mon équipe en difficulté. Et avec les qualités athlétiques du Sénégal, c’était mission quasi impossible», a-t-il indiqué. Après deux journées dans le groupe B, le Sénégal pointe en première position avec six points (déjà qualifié). Il est suivi de la Tunisie (3 pts), l’Algérie et le Zimbabwe (un point chacun).