Le club récompensé par le COA

Le MO Béjaïa, qui a réalisé un parcours exceptionnel lors de sa première participation en Coupe de la CAF, a eu droit à une récompense de la part du Comité olympique algérien (COA) lors de la cérémonie des Oscars (The Algerian Olympic and Sports Awards), organisée jeudi dernier à Alger.

Le MOB a été sacré meilleure équipe pour l’année 2016, après avoir réussi à s’illustrer en compétition africaine pour sa première participation à la Coupe de la CAF. Une reconnaissance des efforts fournis par les dirigeants, staff technique ainsi que les joueurs de cette équipe qui, pour rappel, s’était inclinée en finale retour qui s’est jouée à Lubumbashi sur le score de (4-1).

Les Crabes, qui ont effectué un stage bloqué de dix jours à Aïn Témouchent, s’apprêtent à reprendre la compétition le week-end prochain avec la réception de la formation du CS Constantine pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

D’ailleurs, le coach Henkouche s’est montré satisfait de la préparation effectuée par son équipe en déclarant : «Je crois que ce stage de dix jours a été une occasion pour nous de recharger nos batteries et de corriger nos erreurs pour espérer être au rendez-vous pour le match face au CSC. On a constaté une bonne réaction de la part des joueurs, et désormais on doit réussir de bons résultats pour espérer réaliser notre objectif à la fin de la saison.»

Cela dit, la rencontre de la 16e journée comptant pour la mise à jour du calendrier face à l’USM Alger vient d’être fixée pour le mardi 14 février à 16h au stade de l’UMA.