Le club Emir Abdelkader remporte le trophée national

Réagissez

Sous la férule de la Fédération équestre algérienne, Tiaret a abrité, deux jours durant, une compétition hippique haute en couleur, qui a vu la participation de 80 personnes, dont 35 cavaliers, catégorie seniors 1er et 2e degrés, n’ayant pas participé au championnat national 2016 Open. En plus des cavaliers du C.E.E.A de Tiaret, d’autres clubs ont rehaussé de leur présence ce concours, à l’exemple de l’Ecole de police, le C.H. de Blida, club d’Ouled Fayet, l’Etrier oranais, le C.H de Sidi Bel Abbès et celui de Kharouba.

Hamdani Mustapha, du club équestre Emir Abdelkader de Tiaret, a remporté le trophée fédéral du concours national de saut d’obstacles, catégorie seniors. Le cavalier Mustapha Hamdani, qui montait «Amazon de forêt», a été sacré après avoir cumulé seulement quatre points de pénalités, devançant Moumen Mohamed Amine du club «Etrier oranais» sur «Abelia» avec 8 points. Le cavalier de l’Etrier oranais avait réalisé, lui, un chrono meilleur, que Mouhoub Adel du club équestre de la ligue de Blida, qui concourait sur «Carrefour». Selon Kamel Metidji, président du club équestre Emir Abdelkader, «la petite jumenterie», comme se plaisent à l’appeler les Tiarétis, l’assistance nombreuse qui a suivi le spectacle offert a été rassasiée. Et pour cause, les cavaliers ont donné la pleine mesure de leur talent.

Les lauréats ont été d’ailleurs récompensés en présence des membres de la FEA et de la direction de la jeunesse et des sports de Tiaret. Cette joute sportive équestre, la 18e du genre, est venue clore la compétition pour l’année 2016. «Une compétition prometteuse de par les talents qui se font découvrir, tant elle constitue un indice de développement de la discipline pour les spécialistes», conclut Kamel Metidji.