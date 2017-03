Le choc Liverpool-Arsenal va faire des dégâts

Réagissez

Malheur aux vaincus : le perdant du choc entre Liverpool et Arsenal cet après-midi, lors de la 28e journée de Premier League, laissera des points précieux dans la course à la Ligue des champions. De son côté, le leader Chelsea est confortablement installé en tête avec dix points d’avance sur son dauphin Tottenham, avant le déplacement des «Blues» à West Ham, lundi soir.

Choc et conséquences

C’est le match à ne pas perdre pour Jürgen Klopp. L’entraîneur allemand est sous le feu des critiques après un début d’année 2017 catastrophique, seulement éclairci par une petite victoire en Premier League (pour trois nuls et trois défaites). Après le naufrage à Leicester lundi (3-1), les «Reds», une nouvelle fois abandonnés par une défense poreuse, doivent se reprendre à Anfield, sous peine de voir s’éloigner les places qualificatives pour la C1.

D’autant qu’ils ont un match en plus par rapport à Arsenal et Manchester United. Seulement cinquièmes, les Reds pourraient même être doublés par ManU, qui reçoit le modeste Bournemouth en ouverture de la journée aujourd’hui. Mais la situation d’Arsenal est à peine plus brillante. Si les «Gunners» occupent la 4e place, avec une longueur d’avance sur Liverpool et deux sur ManU, la forme des dernières semaines n’a pas été bien brillante.

Les défaites de Watford (2-1), Chelsea (3-1) et surtout l’accident industriel à Munich en 8e de finale aller de la C1 (5-1) ont laissé des traces... et l’avenir d’Arsène Wenger est plus que jamais en question. «Ils se doivent une belle performance», a expliqué Wenger. «Ce sont des joueurs de qualité et je crois que ce jour-là (à Munich, ndlr), tout a été contre nous. (...) Nous avons bien réagi à Sutton (2-0 en FA Cup, ndlr), dans un match piège et nous devons encore bien réagir demain (aujourd’hui samedi).» Un bon résultat, ainsi que les retours de Giroud, Koscielny, Welbeck et Ramsey pourraient réchauffer les cœurs avant de recevoir le Bayern, mardi.

Tottenham et City : tenir le rythme

S’ils n’ont plus vraiment d’espoir de titre, Tottenham (2e) et Manchester City (3e) luttent pour la C1. Un faux pas et les autres membres du «Big Six» pourraient en profiter. L’avantage, c’est qu’en jouant demain, «Spurs» et «Citizens» sauront déjà à quoi s’en tenir en cas de revers. Avec 10 points de retard sur Chelsea, les «Spurs» espèrent surfer sur la vague Kane contre Everton. Le prolifique attaquant a encore marqué un triplé le week-end dernier contre Stoke (4-0), son troisième coup du chapeau sur ses neuf derniers matches. L’affrontement avec le co-meilleur buteur du championnat Lukaku (17 buts) promet des étincelles. Les Mancuniens, eux, accusent un retard de 11 points sur Chelsea, mais ont 1 match en moins. Forts de trois victoires consécutives en championnat, ils se déplacent chez

la lanterne rouge, Sunderland. Leicester pour confirmer

La reprise en main de Leicester face à Liverpool (3-1) n’était-elle qu’un feu de paille ? Les champions en titre ont certes respiré en s’adjugeant leur première victoire de l’ère post-Ranieri, et en sortant de la zone rouge (15e), mais une défaite aujourd’hui contre Hull (19e), un concurrent direct pour le maintien, pourrait les replonger dans les tréfonds du classement.