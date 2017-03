Le championnat d’élite gelé jusqu’à nouvel ordre

Réagissez

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi et les 12 membres composant son bureau exécutif de la FAF ont tenu, hier, au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, la première réunion statutaire du bureau fédéral. Une première réunion qui signe la prise de fonction officielle des nouveaux locataires du siège de Dely-Ibrahim, une semaine après l’élection de Zetchi et son bureau qui succède au bureau sortant que présidait Mohamed Raouraoua. Une réunion très attendue au vu des décisions que devait prendre la FAF sous l’ère de Kheireddine Zetchi, à l’occasion de ce premier conclave qui a duré plusieurs heures.

Même si les deux dossiers brûlants du moment, à savoir la désignation d’un nouveau sélectionneur pour les Verts et le remaniement au sein de la DTN n’ont pas été abordés lors de cette première réunion, des décisions il y en a eu. La plus importante est celle relative au gel du championnat professionnel de Ligue 1, jusqu’à l’apurement de tous les matchs retard. Une décision prévisible et surtout réclamée par la majorité des clubs de l’élite, en cette fin de saison avec les gros enjeux, aussi bien pour la course au titre et au podium, que dans la lutte pour le maintien.

D’ailleurs, au moment où le championnat en est à sa 24e journée, on compte déjà pas moins de 10 rencontres retard. Une sage décision qui évitera les magouilles, arrangements et autres combines dans cette dernière ligne droite du championnat de L1. La décision étant prise, - du reste attendue -, il incombe désormais à la Ligue de football professionnel (LPF), qui gère le championnat professionnel, d’arrêter les dates et les modalités de déroulement de tous les matchs en retard, avant l’annonce de la date de la 25e journée, signant la reprise du championnat.

Koussa présidera la CFA, Amalou pour les désignations

Le bureau fédéral de la FAF a aussi pris la décision de confier la direction de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) à l’ancien arbitre international et président de la Ligue de wilaya de Sétif, Messaoud Koussa. Ce dernier, membre du bureau fédéral était pressenti à ce poste et revient ainsi sur la scène arbitrale nationale en prenant les rênes de l’arbitrage algérien. Un poste restait vacant depuis quelques jours, suite à la démission de son désormais ex-président, Khellil Hamoum.

Un changement des plus attendus surtout que les désignations et les prestations des arbitres, ces derniers mois, n’ont pas manqué de soulever moult polémiques. D’ailleurs, l’épineuse problématique des désignations vient d’être réglée, en nommant un ancien arbitre, chargé dorénavant de cette tâche. Il s’agit de l’ancien arbitre international et fraîchement retraité (2015), Mokhtar Amalou (46 ans). Toujours dans le registre des répartitions des tâches au sein du bureau fédéral, le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi sera secondé dans sa tâche par deux vice-présidents : Rebbouh Haddad et Bachir Ould-Zemirli, respectivement premier et second vice-président.

Djahid Zefzef, ancien premier vice-président de l’ancien bureau fédéral sous l’ère Raouraoua, est désormais chargé de la commission des finances. Les sélections nationales ont été confiées à Hakim Medane, alors que Amar Bahloul aura la charge de coordinateur pour les relations entre le bureau fédéral et les différentes ligues de football.