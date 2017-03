Le Chabab se rapproche du maintien

Réagissez

Contraint au succès après ses deux derniers revers en championnat, le CRB entame la partie tambour battant, exerçant un pressing sur la défense de Relizane pour trouver très vite la faille.

Multipliant les offensives, Lakroum faillit donner l’avantage à son team à la 4’. Eliminant le portier de Relizane, le cuir bute sur le petit filet. Poursuivant sa domination, l’attaque du Chabab s’offre deux autres occasions de scorer sans pour autant y parvenir. La domination des Belouizdadis sera récompensée à la 34’ avec l’ouverture du score signé par le jeune Draoui, qui libère les siens d’une tête rageuse, sur un centre de Belaïli. Après cette ouverture du score et en l’absence de réactions des Relizanais, le jeu baisse d’intensité et se concentre dans l’entrejeu. Il faut attendre les cinq dernières minutes de ce premier half, pour voir les locaux reprendre leur offensif, s’offrant trois occasions successives de doubler la mise par l’entremise de Lamhane, Yahia-Cherif, puis Bouazza sans pour autant parvenir à concrétiser. Menés au score à la pause, les visiteurs sortent de leur coquille en seconde période. Mais la réaction des poulains du coach tunisien El Moez Bouakaz est des plus timides pour réussir à inquiéter la défense du CRB, à l’image de cette tentative de Benayada annihilée par le portier Boukacem. Ce même Benayad revient à la charge quatre minutes plus tard, mais rate de peu l’égalisation, grâce à l’intervention de Naâmani, qui dégage le cuir en corner.

A cinq minutes de la fin de la rencontre, le CRB bénéficie d’un penalty suite à une faute dans la surface de réparation sur Yahia-Cherif. Bouazza se charge d’exécuter la sentence, mais rate l’occasion de doubler la marque. Une petite mais précieuse victoire du CRB qui se rapproche du maintien, contrairement à Relizane, qui reste toujours sous la menace.