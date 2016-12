Le Chabab sans son axe central

Réagissez

Les 16es de finale de la Coupe d’Algérie qui s’étaleront sur quatre jours, débuteront aujourd’hui avec le match CRB-USC qui aura pour théâtre le stade du 20 Août 1955 d’Alger.

Le match s’annonce déséquilibré au vu des forces en présence et de l’avantage du terrain, mais Dame Coupe nous a toujours réservé des surprises. Le Chabab de Belouizdad, version Badou Zaki, tentera de préserver sa série d’invincibilité et rester sur la lancée des bonnes performances. Cependant, les Rouge et Blanc de Laâqiba doivent être vigilants, notamment en défense, pour éviter toute surprise, surtout qu’ils seront amoindris en raison de l’absence de leur charnière centrale, composée de Naâmani et Cheurfaoui.

Le premier est suspendu après son expulsion face au CA Batna pour cumul de cartons. Le second est blessé et sera préservé pour le prochain match de championnat contre la JS Kabylie comptant pour l’ultime journée de la phase aller. Selon un proche du club, on parle de la titularisation de Khouda qui n’a pas joué cette saison et qui était pressenti pour partir durant le mercato, ainsi que le jeune Aïch.

En plus des soucis en défense, les joueurs doivent mettre de côté les problèmes de gestion avec le départ imminent du président Réda Malek pour raisons de santé. Malek qui a tant donné au club, ne peut plus continuer à présider, mais il affirme qu’il restera dans le conseil d’administration en tant qu’actionnaire. Pour le moment, la gestion du club est confiée à une équipe qui fait tant bien que mal son travail. D’ailleurs, une prime sera octroyée aux joueurs après leur succès face au CAB. Ils ont même promis de régulariser la situation des joueurs qui réclament leur dû.