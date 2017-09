Réagissez

Les Verts ont concédé, hier à Constantine, une...

Les Verts ont concédé, hier à Constantine, une deuxième défaite en l’espace de trois jours face à la Zambie (0-1), synonyme d’une élimination du Mondial 2018. Avec cet échec, la sélection nationale a touché l’abîme. Le cauchemar continue pour cette génération qui semblait essoufflée, conséquence d’une instabilité au niveau de la barre technique et du diktat imposé par certains joueurs cadres. La Zambie avec 7 points est désormais totalement relancée dans la course.

Stade Chahid Hamlaoui (Constantine)



Arbitres : Keita Mahamadou, Niare Drissa Kamory, Diakité Moriba (Mali)

Buts : Saka (66e) Zambie

Averts. : Soudani (Algérie). Silwimba (Zambie)

Algérie : M’bolhi (Salhi 23e), Attal (Ounas 50e), Ghoulam, Mandi, Bensebaïni, Taïder, Benguit, Bentaleb, Brahimi (Slimani 73e), Mahrez, Soudani.

Entr. : Alcaraz

Zambie : Mwene, Sunzu, Kapumbu, Tembo, Mtongo, Mulenga, Mwepu, Sbonga (N’gonga 60e), Silwimba, Daka (Mallama 90e), Mbewe

Entr. : Nyirenda

La sélection nationale a touché le fond hier après sa deuxième défaite en l’espace de trois jours face à la Zambie sur le score de 1 à 0. Les Verts se sont heurtés à une équipe zambienne très volontaire, solidaire et bien organisée en défense autour de l’excellent gardien de but Mwene qui a anéanti toutes les tentatives de l’équipe nationale.

La première mi-temps a été marquée par une légère domination des Verts, mais sans parvenir à inquiéter le portier Mwene. La première alerte est à mettre à l’actif des ‘’Chipolopolo’’ sur un corner obligeant M’bolhi à étaler toute sa classe pour dégager le danger en deux temps. Une action sur laquelle, le gardien de but algérien s’est fait blessé et remplacé par Abdelkadir Salhi. Côté algérien, une seule occasion nette a été enregistrée.

Elle a été l’œuvre du latéral droit Attal qui s’est engouffré dans la surface de réparation avant de s’écrouler sans être touché par un défenseur zambien. L’arbitre malien, Keita n’hésite par et désigné le point de penalty que ratera Mahrez (15e). Les zambiens répliquent par un tir lointain, mais le portier Salhi était sur la trajectoire et dévie le cuir hors du terrain. En seconde période, les Zambiens se montrent plus audacieux en attaque et monopolisent le ballon au milieu du terrain. Ils ont attendu la 66e minute pour trouver la failler par l’intermédiaire de Saka qui a profité d’une mésentente de la défense qui n’a pu dégager le ballon pour aller seul battre le portier Salhi.

Quelques minutes plus tard, Ngonga qui venait d’effectuer son entrée ratera l’occasion de doublé la mise. Salhi sauvera sa cage miraculeusement en deux temps. L’incorporation de Ounas et Slimani a quelque peu boosté les joueurs algériens qui auraient pu niveler la marque à maintes reprises, mais buteront à chaque fois sur un excellent gardien de but Mwene. Après cette victoire méritée, la Zambie se retrouve à trois points du Nigeria et se relance dans la course pour le Mondial. Une confrontation directe entre les deux nations lors de la 5e journée sera décisive et déterminante. Les Verts qui misaient pourtant sur une troisième participation de suite à une coupe du monde ferment la marche avec un point au compteur. Le cauchemar continue pour cette sélection qui n’arrive plus à relever la tête.



Résultats complets

Cameroun - Nigeria 1-1

Libye - Guinée 1-0

Congo - Ghana 1-5

Afsud - Cap-Vert 1-2

Cote d’Ivoire - Gabon 1-2

RD Congo - Tunisie 2-2

Burkina Faso - Sénégal 2-2

Egypte - Ouganda 1-0

Mali - Maroc 0-0