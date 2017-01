Le Cameroun et le Burkina Faso retrouvent le carré d’as

Réagissez

Le Cameroun n’a plus atteint le dernier carré depuis 2008

Grosse surprise, samedi soir, lors des premiers quarts de finale de la CAN-Gabon 2017, qui ont vu le Burkina Faso et le Cameroun composter leur billet pour les demi-finales, en battant respectivement la Tunisie et le Sénégal, ce dernier pourtant étant l’un des plus grands favoris pour remporter le tournoi africain.

Tunisiens et Sénégalais, qui s’étaient extirpés du groupe B, celui où se trouvait l’Algérie, que les spécialistes avaient qualifié de «groupe de la mort», étaient pourtant donnés favoris avant leur choc face aux Etalons burkinabés et aux Lions Indomptables du Cameroun. Les Aigles de Carthage, dominateurs face au Burkina, ont payé cash les occasions ratées, notamment en première période, permettant en fin de match au Burkina de réaliser le parfait hold-up en l’espace de quatre minutes, grâce à deux réalisations signées d’abord par le rentrant Bancé (80’) et Nakoulma (84’), mettant les Tunisiens à genoux avec la répétition du scénario de 1998, lors de l’unique confrontation en phase finale d’une CAN entre les deux équipes, et au même stade de la compétition (quart de finale).

Deux buts contre le cours du jeu et une qualification des Etalons qui rêvent d’une seconde finale en CAN après celle perdue en 2013 face au Nigeria, alors que ceux d’Henryk Kasperczak n’arrivent pas à se défaire de cette malédiction des quarts de finale, en échouant pour la 6e fois de suite à passer ce cap, et ce, depuis l’unique titre continental décroché sur leurs terres en 2004. Dans le second quart de finale disputé à Franceville, il a fallu attendre la séance fatidique des tirs au but (0-0 après 120 minutes) et le fameux penalty raté de la star de Liverpool, Sadiou Mané, pour départager le Cameroun et le Sénégal, où la chance a souri aux Lions Indomptables, face à ceux de la Teranga qui auront beaucoup de regrets après cette élimination en dominant copieusement les débats dans le temps réglementaire, mais en péchant devant les buts camerounais dans un match tactique remporté par Hugo Bross. Une qualification qui met fin à une disette de sept ans pour le Cameroun, qui retrouve enfin le carré d’as. Les demi-finales sont programmées le 1er et 2 février, avec le Burkina Faso qui affrontera le vainqueur du match Maroc - Egypte, alors que le Cameroun en découdra avec le qualifié du match RD Congo - Ghana.